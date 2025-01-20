Криштафович: в будущем для получения эстонского гражданства может потребоваться категория C1

„Люди с неопределенным гражданством получат в рамках законопроекта защиту. Они сохранят право голоса. Какую угрозу безопасности они несут? Никакую. Они не могут быть лояльны какому-либо государству, поскольку не связаны ни с одним государством посредством гражданства“, – подчеркнул министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДП).

Тень на серопаспортников бросает сам их статус, объясняет юрист и представитель Партии реформ Евгений Криштафович.

„Cпор идет о том, можно ли считать их условно связанными с Россией или потенциальными гражданами Эстонии. Если второе, то сколько времени должно пройти, чтобы они приняли эстонское гражданство, и в чем проблема заключается для них в получении этого паспорта“, – прокомментировал Криштафович.

„Возможно, прозвучит как какой-то плохой прогноз, но если посмотреть на требования, которые другие страны выдвигают при получении гражданства, то там знание языка, как правило, на С1. Эстония никогда не выдвигала таких требований, однако в перспективе ситуация может измениться и требования могут повыситься. Сейчас этот вопрос не обсуждается, но, возможно, имеет смысл воспользоваться имеющейся возможностью, пока все так просто“, – отметил Криштафович.

Депутат Европарламента, центристка Яна Тоом рассуждает иначе: „Урмас Рейнсалу – очень умный человек, и Мартин Хельме тоже не глуп. Они прекрасно осведомлены о ситуации с серопаспортниками. Эти люди могли бы проявить свою лояльность России 30, 10 или 5 лет назад, но не сделали этого. Все это лишь дымовая завеса. Настоящая цель – лишить часть избирателей права голоса, чтобы в будущем обеспечить себе больше голосов“.

В середине ноября 2024 года правительство поддержало инициативу входящих в коалицию депутатов парламента о срочном изменении Конституции и лишении граждан стран-агрессоров — России и Беларуси — избирательного права на местных выборах. На этом особенно настаивала в конце марта 2024 года оппозиционная партия Isamaa. Если закон удастся изменить темпами, запланированными коалицией, он должен вступить в силу в конце июня следующего года — выборы в местные органы власти пройдут в октябре 2025 года. В Эстонии проживает около 80 000 человек с российским или белорусским гражданством. Еще больше новостей о лишении граждан РФ и Беларуси права голоса — ЗДЕСЬ .

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