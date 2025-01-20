Криштафович: в будущем для получения эстонского гражданства может потребоваться категория C1(13)
На этой неделе Конституционная комиссия Рийгикогу обсудила ограничения избирательного права. Представители правящей коалиции сошлись на том, что обладатели серых паспортов, в отличие от граждан Беларуси и России, все же смогут голосовать на муниципальных выборах. Однако для изменения Конституции голосов коалиции не хватит, а оппозиционные Isamaa и EKRE выступают резко против того, чтобы серопаспортники сохранили право голоса, пишет RusERR.
„Люди с неопределенным гражданством получат в рамках законопроекта защиту. Они сохранят право голоса. Какую угрозу безопасности они несут? Никакую. Они не могут быть лояльны какому-либо государству, поскольку не связаны ни с одним государством посредством гражданства“, – подчеркнул министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДП).
Тень на серопаспортников бросает сам их статус, объясняет юрист и представитель Партии реформ Евгений Криштафович.
„Cпор идет о том, можно ли считать их условно связанными с Россией или потенциальными гражданами Эстонии. Если второе, то сколько времени должно пройти, чтобы они приняли эстонское гражданство, и в чем проблема заключается для них в получении этого паспорта“, – прокомментировал Криштафович.
„Возможно, прозвучит как какой-то плохой прогноз, но если посмотреть на требования, которые другие страны выдвигают при получении гражданства, то там знание языка, как правило, на С1. Эстония никогда не выдвигала таких требований, однако в перспективе ситуация может измениться и требования могут повыситься. Сейчас этот вопрос не обсуждается, но, возможно, имеет смысл воспользоваться имеющейся возможностью, пока все так просто“, – отметил Криштафович.
Депутат Европарламента, центристка Яна Тоом рассуждает иначе: „Урмас Рейнсалу – очень умный человек, и Мартин Хельме тоже не глуп. Они прекрасно осведомлены о ситуации с серопаспортниками. Эти люди могли бы проявить свою лояльность России 30, 10 или 5 лет назад, но не сделали этого. Все это лишь дымовая завеса. Настоящая цель – лишить часть избирателей права голоса, чтобы в будущем обеспечить себе больше голосов“.