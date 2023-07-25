Новости Эстонии
25.07.2023, 07:28

„Мне было стыдно признаться, что у меня серый паспорт. Чувствуешь себя „человеком второго сорта“. Что мотивирует людей получать эстонское гражданство?

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Полина прожила в Эстонии всю жизнь, но стала гражданкой только сейчас
Анна Тамм
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ФОТО: Delfi Meedia

Полина Ляшева - руководитель общественной организации Ласнаидея, которая работает в Ласнамяэ уже 8 лет. НКО Ласнаидея осуществляет различные проекты для детей и молодежи, для пожилых людей и просто местных жителей. Для многих знакомых Полины было настоящим шоком, что женщина, отлично говорящая на эстонском и прожившая большую часть жизни в Эстонии, не имеет гражданства.

Полина родилась на острове Сахалин, СССР, в семье военного. Жизнь там была непростой из-за специфического климата: холодные снежные зимы, цунами, метели и в то же время жаркое лето. Сложно было выбираться куда-то в отпуск. Но каждое лето семья старалась отправиться на материк.

В какой-то момент родители стали думать о том, чтобы куда-то переехать. Отец стал просить о переводе. Сначала сделал запрос в Ригу, Латвия, но был период отпусков, и ему не ответили. Тогда он послал запрос в Таллинн, и семья с двенадцатилетней Полиной стала готовиться к переезду. В мае 1989 года они приехали в Эстонию. Фактически, перед самым концом СССР.

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