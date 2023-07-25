25.07.2023, 07:28
„Мне было стыдно признаться, что у меня серый паспорт. Чувствуешь себя „человеком второго сорта“. Что мотивирует людей получать эстонское гражданство?(7)
Полина прожила в Эстонии всю жизнь, но стала гражданкой только сейчас
ФОТО: Delfi Meedia
Полина Ляшева - руководитель общественной организации Ласнаидея, которая работает в Ласнамяэ уже 8 лет. НКО Ласнаидея осуществляет различные проекты для детей и молодежи, для пожилых людей и просто местных жителей. Для многих знакомых Полины было настоящим шоком, что женщина, отлично говорящая на эстонском и прожившая большую часть жизни в Эстонии, не имеет гражданства.