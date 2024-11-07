Мнение
07.11.2024, 11:46

Серый паспорт — враг, гражданин России — враг. А если гражданин Эстонии, то все в порядке?

 
редакция мнений Eesti Päevaleht
Тактика Владимира Путина похожа на тактику повелителя сил тьмы Воланда, или дьявола, из „Мастера и Маргариты“. Дьявол устраивал бал именно там, где был наибольший хаос.
Тактика Владимира Путина похожа на тактику повелителя сил тьмы Воланда, или дьявола, из „Мастера и Маргариты“. Дьявол устраивал бал именно там, где был наибольший хаос.
ФОТО: pi__vit | Shutterstock

На парламентских выборах 2023 года 3968 граждан Эстонии проголосовали за кандидата Объединённой левой партии Эстонии Айво Петерсона. 4525 человек — также граждане Эстонии — отдали свои голоса независимому кандидату Михаилу Стальнухину.

Айво Петерсон не осудил нападение России на Украину и обвиняется в государственной измене. Михаил Стальнухин назвал эстонское правительство фашистским. Тем не менее, почти 8500 человек с эстонским гражданством сочли их достойными представлять народ в Рийгикогу.

Русскоязычным Delfi руководит Андрей Шумаков, который за несколько лет, проведённых в Эстонии, свободно выучил эстонский язык, разделяет ценности свободной и независимой Эстонии и каждый день трудится над созданием качественной русскоязычной журналистики в Эстонии. Он является гражданином России и, даже при большом желании, не может сейчас от этого отказаться.

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