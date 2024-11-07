Айво Петерсон не осудил нападение России на Украину и обвиняется в государственной измене. Михаил Стальнухин назвал эстонское правительство фашистским. Тем не менее, почти 8500 человек с эстонским гражданством сочли их достойными представлять народ в Рийгикогу.

Русскоязычным Delfi руководит Андрей Шумаков, который за несколько лет, проведённых в Эстонии, свободно выучил эстонский язык, разделяет ценности свободной и независимой Эстонии и каждый день трудится над созданием качественной русскоязычной журналистики в Эстонии. Он является гражданином России и, даже при большом желании, не может сейчас от этого отказаться.