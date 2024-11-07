07.11.2024, 11:46
Серый паспорт — враг, гражданин России — враг. А если гражданин Эстонии, то все в порядке?
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На парламентских выборах 2023 года 3968 граждан Эстонии проголосовали за кандидата Объединённой левой партии Эстонии Айво Петерсона. 4525 человек — также граждане Эстонии — отдали свои голоса независимому кандидату Михаилу Стальнухину.
Айво Петерсон не осудил нападение России на Украину и обвиняется в государственной измене. Михаил Стальнухин назвал эстонское правительство фашистским. Тем не менее, почти 8500 человек с эстонским гражданством сочли их достойными представлять народ в Рийгикогу.
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