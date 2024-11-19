Мнение
19.11.2024, 08:03

МНЕНИЕ | Мы не вправе доверять право голоса тем, кто приведет к власти представителей „русского мира“

 
Перед законом все равны и никто не может быть подвергнут дискриминации
Sergei Tsvetkov
руководитель Нарвского общества охраны наследия
Конституция Эстонской Республики
Конституция Эстонской Республики
ФОТО: Tiina Kõrtsini | Õhtuleht

Мы знаем о преступлениях россиян против украинских пленных, о массовых внесудебных казнях и пытках в российских застенках. По реакциям в социальных сетях мы видим скорее массовое оправдание подобных действий, либо несерьезное к ним отношение, и понимаем, что не один Путин ответственен за все эти преступления. Многие россияне, проживающие в Эстонии, поддерживают его политику и одновременно имеют право голоса на местных выборах, этого допустить нельзя, считает Сергей Цветков, руководитель Нарвского общества охраны наследия.

Уже достаточно давно в Эстонии вызывают всеобщее удивление и тревогу результаты голосования проживающих тут российских граждан. Через 4 года после развязывания Россией войны против Украины и оккупации Крыма 2018 года кандидатуру Владимира Путина поддержало 94 процента проголосовавших тут жителей Эстонии - граждан России.

Впоследствии после полномасштабного вторжения цифры поддержки агрессивной политики немного упали, но все равно подавляющее число граждан России поддержало Путина и в 2024 году, уже после зверств россиян в Буче и Ирпене, после уничтожения Мариуполя, и многие жители Украины бежали в это время в Эстонию от ужасов российской агрессии. Мы знаем о преступлениях россиян против украинских пленных, о массовых внесудебных казнях и пытках в российских застенках. По реакциям в социальных сетях мы видим скорее массовое оправдание подобных действий, либо несерьезное к ним отношение, и мы понимаем, что не один Путин ответственен за все эти преступления.

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