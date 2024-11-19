МНЕНИЕ | Мы не вправе доверять право голоса тем, кто приведет к власти представителей „русского мира“

Уже достаточно давно в Эстонии вызывают всеобщее удивление и тревогу результаты голосования проживающих тут российских граждан. Через 4 года после развязывания Россией войны против Украины и оккупации Крыма 2018 года кандидатуру Владимира Путина поддержало 94 процента проголосовавших тут жителей Эстонии - граждан России.

Впоследствии после полномасштабного вторжения цифры поддержки агрессивной политики немного упали, но все равно подавляющее число граждан России поддержало Путина и в 2024 году, уже после зверств россиян в Буче и Ирпене, после уничтожения Мариуполя, и многие жители Украины бежали в это время в Эстонию от ужасов российской агрессии. Мы знаем о преступлениях россиян против украинских пленных, о массовых внесудебных казнях и пытках в российских застенках. По реакциям в социальных сетях мы видим скорее массовое оправдание подобных действий, либо несерьезное к ним отношение, и мы понимаем, что не один Путин ответственен за все эти преступления.