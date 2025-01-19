Другие виды
19.01.2025, 12:18

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Действующий чемпион балтийской волейбольной лиги сыграет с латвийским клубом

 
Начало в 17:00
„Сельвер/ТалТех“
„Сельвер/ТалТех“
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках Балтийской волейбольной лиги, столичный клуб „Сельвер/ТалТех“ сыграет в родных стенах с „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса. Матч, который начнется в 17:00, в прямом эфире смогут увидеть все подписчики Delfi.

В турнирной таблице чемпионата действующий победитель лиги „Сельвер/ТалТех“ занимает шестую строчку с 12 очками. Команда одержала четыре победы и потерпела девять поражений. На седьмом месте расположился клуб „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса, имея в активе 11 очков, четыре победы и десять поражений.

Главный тренер „Сельвер/ТалТех“ Андрес Тообал поделился размышлениями перед предстоящим матчем:“У нас есть над чем подумать — кем и как играть. В последнем матче хорошо проявил себя вышедший на замену Андрес Ефанов, но в эти выходные у него игры за U20. У американского центрального нападающего Айан Пэриша болит спина, а второй центральный игрок Хендрик Луукен болен. Так что пока не знаем, с кем и как будем играть в воскресенье“.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии