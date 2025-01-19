СЕГОДНЯ на DELFI TV | Действующий чемпион балтийской волейбольной лиги сыграет с латвийским клубом

В турнирной таблице чемпионата действующий победитель лиги „Сельвер/ТалТех“ занимает шестую строчку с 12 очками. Команда одержала четыре победы и потерпела девять поражений. На седьмом месте расположился клуб „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса, имея в активе 11 очков, четыре победы и десять поражений.

Главный тренер „Сельвер/ТалТех“ Андрес Тообал поделился размышлениями перед предстоящим матчем:“У нас есть над чем подумать — кем и как играть. В последнем матче хорошо проявил себя вышедший на замену Андрес Ефанов, но в эти выходные у него игры за U20. У американского центрального нападающего Айан Пэриша болит спина, а второй центральный игрок Хендрик Луукен болен. Так что пока не знаем, с кем и как будем играть в воскресенье“.