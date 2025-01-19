19.01.2025, 12:18
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Действующий чемпион балтийской волейбольной лиги сыграет с латвийским клубом
Начало в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках Балтийской волейбольной лиги, столичный клуб „Сельвер/ТалТех“ сыграет в родных стенах с „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса. Матч, который начнется в 17:00, в прямом эфире смогут увидеть все подписчики Delfi.
В турнирной таблице чемпионата действующий победитель лиги „Сельвер/ТалТех“ занимает шестую строчку с 12 очками. Команда одержала четыре победы и потерпела девять поражений. На седьмом месте расположился клуб „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса, имея в активе 11 очков, четыре победы и десять поражений.
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