Эстонские военные о ситуации в Украине: хотя темп продвижения армии РФ снизился, наступательное давление остается высоким

Кроме того, Украина продолжает наносить удары по ключевым объектам российской инфраструктуры. В течение прошедшей недели Украина увеличила количество ударов по российским предприятиям топливной и химической промышленности. По данным Генерального штаба ВСУ, утром 14 января Украина нанесла один из самых массированных авиаударов по объектам на территории России, поразив цели на расстоянии 200–1100 км вглуби страны — в Брянской, Саратовской, Тульской областях и в Республике Татарстан. В ходе атаки были поражены:

В Курской области украинские подразделения вернулись на прежние позиции, а российское наступление не принесло значительных успехов. Переформирование северокорейских подразделений, действующих в регионе, также не принесло значительных результатов. Самым заметным из тактических наблюдений стало появление на фронте северокорейских артиллерийских систем в составе российских подразделений. Это указывает на всё более критическое положение России с артиллерийскими системами и её зависимость от импортного вооружения. Быстро адаптирующаяся и технически более эффективная оборона Украины выдерживает массированное давление противника и постепенно подрывает его наступательные возможности.

Вероятно, Россия стремится воспользоваться последними неделями морозной зимней погоды, что позволяет использовать бронетехнику на замерзшей местности. Нынешняя зима оказалась мягче, чем ожидалось. ВС РФ вынуждены использовать дороги для передвижения своей техники, что упрощает работу Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отражении атак. За неделю российские силы смогли лишь незначительно продвинуться в направлениях Великая Новоселка, Торецк, Часов Яр и Купянск.

Тактические действия Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) сосредоточены в Донецкой области на Покровском направлении. ВС РФ пытаются продвинуться в западном и восточном направлениях от города и установить контроль над путями снабжения. Хотя темп продвижения снизился, наступательное давление остается высоким. По всему фронту зафиксировано в среднем 164 атаки в сутки.

1. Алексинский химический комбинат в Тульской области. Он входит в корпорацию „Ростех“ и производит боеприпасы, порох и материалы для российского военно-промышленного комплекса.

2. Склад боеприпасов на аэродроме в Энгельсе Саратовской области. В основном, там хранились фугасные авиабомбы, корректируемые авиабомбы и крылатые ракеты. Пожар и детонации на аэродроме продолжались более часа.

3. Саратовский нефтеперерабатывающий завод. После удара на предприятии зафиксирован крупный пожар.

4. Повторная атака совершена на хранилище нефтепродуктов в Энгельсе. Предыдущая атака произошла 8 января. Нефтебаза горела пять дней и была потушена лишь за день до нового удара.

5. Брянский химический завод в Сельцо. Завод специализируется на производстве пороха, компонентов для твердого топлива и взрывчатых веществ.

6. Завод „Казаньоргсинтез“ в Казани, Республика Татарстан. В результате атаки дронами на предприятии начался пожар.

7. Нефтеперекачивающая станция компании „Транснефть“ в Альметьевске, Республика Татарстан.

Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали Украину ночью 15 января. В атаке участвовали шесть бомбардировщиков Ту-95МС и восемь бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома Оленегорск в Мурманской области. Атака была направлена в основном на Львовскую область. Однако и в других районах Украины объявили воздушную тревогу. В комплексной атаке использовались крылатые ракеты, ударные дроны и баллистические ракеты. Удары были направлены на энергетическую инфраструктуру Украины. Всего было выпущено 43 ракеты и 74 дрона. Украина сбила 30 ракет и 47 дронов, а 27 дронов отклонились от курса.

Обе стороны конфликта стремятся прежде всего подорвать экономический потенциал противника, чтобы истощить общество и вызвать социальное недовольство выбранной военной политикой. Хотя Россия и смогла тактически усилить свой военный потенциал, ей не удалось добиться полного превосходства, которое дало бы ей возможность для дипломатического давления. Поэтому в настоящее время она не заинтересована в завершении военных действий и продолжает наступательные операции.

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