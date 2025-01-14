Байден в итоговой речи: Путин не достиг целей в Украине

„Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что сможет завоевать Киев за считанные дни. Но правда состоит в том, что, с тех пор как началась эта война, я - единственный, кто стоял в центре Киева, а не он“, - подчеркнул уходящий президент.

„И сейчас, три года спустя, Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей. Ему не удалось подчинить Украину, не удалось разрушить единство НАТО и получить большие территориальные приобретения“, - указал Байден.

При этом он призвал продолжать поддержку Украины. С начала российского вторжения в соседнее государство США оказали Украине самую масштабную помощь среди союзников, напоминает агентство AFP: „В прошедшие месяцы Байден еще раз усилил поставки вооружений и предоставление финансовых средств, чтобы поставить эту страну (Украину. - Ред.) в максимально выгодное положение перед передачей полномочий главы государства своему преемнику Дональду Трампу“.

Об усилении союзников США

В целом, по оценке Байдена, за время его пребывания на посту президента США „Америка стала сильнее, ее союзники стали сильнее“. Соединенные Штаты „побеждают в мировом соревновании“, Китаю не удастся обойти их, несмотря на соответствующие прогнозы, в то же время Россия и Иран ослаблены в войнах, в которых США не участвуют, следует из выступления уходящего президента.

„По сравнению с ситуацией четыре года назад Америка стала сильнее, наши альянсы - сильнее, наши противники и конкуренты - слабее, - заявил Байден. - Мы не вступили в войну, чтобы достичь этого“.

Байден о Китае

Комментируя отношения США с Китаем, Байден отметил, что его администрация „ответственно“ подходила к их развитию и, таким образом, добилась того, что за четыре года его президентского срока они „ни разу не переросли в конфликт“.