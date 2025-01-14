Байден в итоговой речи: Путин не достиг целей в Украине
Президент России Владимир Путин не достиг в Украине ни одной стратегической цели, а украинцы при поддержке Соединенных Штатов не дали стереть их страну с лица земли. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, выступая в понедельник, 13 января, в Госдепартаменте с речью, подводящей итоги четырехлетней работы его администрации в сфере внешней политики, передает DW.
„Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что сможет завоевать Киев за считанные дни. Но правда состоит в том, что, с тех пор как началась эта война, я - единственный, кто стоял в центре Киева, а не он“, - подчеркнул уходящий президент.
„И сейчас, три года спустя, Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей. Ему не удалось подчинить Украину, не удалось разрушить единство НАТО и получить большие территориальные приобретения“, - указал Байден.
При этом он призвал продолжать поддержку Украины. С начала российского вторжения в соседнее государство США оказали Украине самую масштабную помощь среди союзников, напоминает агентство AFP: „В прошедшие месяцы Байден еще раз усилил поставки вооружений и предоставление финансовых средств, чтобы поставить эту страну (Украину. - Ред.) в максимально выгодное положение перед передачей полномочий главы государства своему преемнику Дональду Трампу“.
Об усилении союзников США
В целом, по оценке Байдена, за время его пребывания на посту президента США „Америка стала сильнее, ее союзники стали сильнее“. Соединенные Штаты „побеждают в мировом соревновании“, Китаю не удастся обойти их, несмотря на соответствующие прогнозы, в то же время Россия и Иран ослаблены в войнах, в которых США не участвуют, следует из выступления уходящего президента.
„По сравнению с ситуацией четыре года назад Америка стала сильнее, наши альянсы - сильнее, наши противники и конкуренты - слабее, - заявил Байден. - Мы не вступили в войну, чтобы достичь этого“.
Байден о Китае
Комментируя отношения США с Китаем, Байден отметил, что его администрация „ответственно“ подходила к их развитию и, таким образом, добилась того, что за четыре года его президентского срока они „ни разу не переросли в конфликт“.
Другая тема, которую уходящий президент США затронул в итоговой речи, - изменение климата. При этом он раскритиковал сторонников избранного президента США Дональда Трампа, не считающих это реальной угрозой. „Думаю, они родом из другого столетия“, - заявил Байден.
В соцсети X, принадлежащей соратнику Трампа, миллиардеру Илону Маску, пользователи в комментариях к посту Белого дома с трансляцией выступления Байдена, резко раскритиковали уходящего президента. Многие откровенно насмехались над ним, называя слова о многочисленных достижениях его администрации „пародией“ и „сказкой“.