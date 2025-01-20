„2025 год будет годом радикальной эскалации“. За 24 часа или за шесть месяцев — сможет ли Дональд Трамп закончить войну в Украине?

Дональд Трамп, который сегодня вступает в должность президента США, неоднократно выражал желание быстро и эффективно завершить войну в Украине. Во время предвыборной кампании он утверждал, что способен урегулировать конфликт всего за 24 часа, однако не уточнял конкретных шагов для достижения этой цели. После победы на выборах Трамп несколько изменил свою позицию, признав, что завершение войны может потребовать больше времени. Он отметил, что надеется достичь этого в течение шести месяцев после вступления в должность.