Мнение
20.01.2025, 06:01

„2025 год будет годом радикальной эскалации“. За 24 часа или за шесть месяцев — сможет ли Дональд Трамп закончить войну в Украине?

 
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
ФОТО: Alex Connor | AP

Мир должен готовиться к эскалации, а не к миру, — предупреждает в интервью Delfi профессор Карлова университета в Праге, политолог Александр Морозов.

Дональд Трамп, который сегодня вступает в должность президента США, неоднократно выражал желание быстро и эффективно завершить войну в Украине. Во время предвыборной кампании он утверждал, что способен урегулировать конфликт всего за 24 часа, однако не уточнял конкретных шагов для достижения этой цели. После победы на выборах Трамп несколько изменил свою позицию, признав, что завершение войны может потребовать больше времени. Он отметил, что надеется достичь этого в течение шести месяцев после вступления в должность.

Команда Трампа рассматривала различные варианты, включая создание демилитаризованной зоны в Украине и отсрочку её вступления в НАТО на 20 лет. Однако такие решения потребовали бы масштабных и рискованных уступок со стороны Украины, которые могут иметь негативные последствия. Кроме того, Трамп подчеркнул необходимость учитывать и точку зрения России относительно стремления Украины вступить в НАТО, заявив, что понимает чувства России в этом вопросе.

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