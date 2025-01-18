Экономика
18.01.2025, 13:30

Рокировка в Porto Franco. Бывшие мелкие акционеры купили два готовых здания. Во сколько им это обошлось?

 (1)
Благодаря продаже был погашен нашумевший кредит KredEx
Бывшие мелкие акционеры Porto Franco Лембит Лумп (внизу слева) и Хельдур Меэритс (в центре слева) купили два объекта недвижимости у Рауно Тедера (справа). Бывший руководитель Operail Рауль Тоомсалу (верхний слева) стал членом правления новой компании
Бывшие мелкие акционеры Porto Franco Лембит Лумп (внизу слева) и Хельдур Меэритс (в центре слева) купили два объекта недвижимости у Рауно Тедера (справа). Бывший руководитель Operail Рауль Тоомсалу (верхний слева) стал членом правления новой компании
ФОТО: Toom TragelTiit BlaatHendrik OsulaPriit SimsonIlmar Saabas | Delfi Meedia

В конце года в комплексе недвижимости Porto Franco, расположенном у Адмиралтейской гавани, произошло несколько изменений, в результате которых в том числе были возвращены деньги государству, пишет Delfi Ärileht.

Ранее 10% акций в проекте Porto Franco принадлежало компании Лембита Лумпа Bonaares OÜ и Хельдура Меэритса Amalfi AS, собственником остальной части был Рауно Тедер. В ноябре Тедер выкупил у мелких акционеров их доли.

В декабре он признался Äripäev, что цена сделки не будет раскрыта по соглашению сторон. „Это правда, что мы приобрели у Amalfi и Bonaares принадлежащие им доли Porto Franco“, — заявил Тедер изданию. Данные показывают, что сделка на самом деле была более обширной.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии