18.01.2025, 13:30
Рокировка в Porto Franco. Бывшие мелкие акционеры купили два готовых здания. Во сколько им это обошлось?(1)
Благодаря продаже был погашен нашумевший кредит KredEx
ФОТО: | Delfi Meedia
В конце года в комплексе недвижимости Porto Franco, расположенном у Адмиралтейской гавани, произошло несколько изменений, в результате которых в том числе были возвращены деньги государству, пишет Delfi Ärileht.
Ранее 10% акций в проекте Porto Franco принадлежало компании Лембита Лумпа Bonaares OÜ и Хельдура Меэритса Amalfi AS, собственником остальной части был Рауно Тедер. В ноябре Тедер выкупил у мелких акционеров их доли.
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