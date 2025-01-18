Рокировка в Porto Franco. Бывшие мелкие акционеры купили два готовых здания. Во сколько им это обошлось?

Ранее 10% акций в проекте Porto Franco принадлежало компании Лембита Лумпа Bonaares OÜ и Хельдура Меэритса Amalfi AS, собственником остальной части был Рауно Тедер. В ноябре Тедер выкупил у мелких акционеров их доли.

В декабре он признался Äripäev, что цена сделки не будет раскрыта по соглашению сторон. „Это правда, что мы приобрели у Amalfi и Bonaares принадлежащие им доли Porto Franco“, — заявил Тедер изданию. Данные показывают, что сделка на самом деле была более обширной.