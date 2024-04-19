Корб, Тедер и Центристская партия обжаловали приговор окружного суда(1)
Адвокаты Михаила Корба, Хиллара Тедера и Центристской партии, признанных виновными по делу Porto Franco, требуют отмены решения Таллиннского окружного суда.
Защитники Михаила Корба - присяжные адвокаты Пауль Керес и Андри Рохтла подали кассационную жалобу, в которой просят отменить решение Таллиннского окружного суда в полном объеме. Защитники просят не изменять решение Харьюского уездного суда в части оправдания Михаила Корба.
Они требуют отменить решение Харьюского окружного суда, принятое в октябре прошлого года, которым отклонялись ходатайства Михаила Корба о возмещении ущерба и устранении нарушения.
Защитники просят присудить Михаилу Корбу 259 527,36 евро и обязать государство устранить нарушение прав Михаила Корба в той формулировке и порядке, которые определены в связи с неправомерным поведением прокурора.
Адвокаты также просят о компенсации морального ущерба, помимо признания ошибки, опровержения фактических утверждений и принесения извинений, ее справедливый размер оставляют на усмотрение суда.
Защитники Хиллара Тедера, присяжные адвокаты Эрки Кергандберг и Яанус Техвер просят в кассационном порядке отменить решение Таллиннского окружного суда, которым окружной суд признал Хиллара Тедера виновным и наложил на него взыскание и штраф. Защитники просят принять новое решение об оправдании Тедера по предъявленным ему обвинениям, не возвращая дело обратно.
Процессуальные издержки требуют возложить на государство, процессуальные издержки Хиллара Тедера должны быть оплачены государством в соответствии с их представленным перечнем.
Адвокаты Центристской партии - Оливер Няэс, Айвар Пильв и Марко Пильв - требуют в кассационной жалобе отменить решение Таллиннского окружного суда в части признания партии виновной и ее наказания.
Защитники требуют исполнить принятое в октябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, которым Центристская партия была оправдана, и обязать Эстонскую Республику возместить расходы, понесенные в ходе уголовного разбирательства, в пользу Центристской партии.
В качестве альтернативы защитники просят отменить решение Таллиннского окружного суда о признании Центристской партии виновной и назначении наказания, комбинированного наказания и наложении штрафа, а также о частичном невозмещении процессуальных издержек, понесенных в апелляционном порядке, и вернуть дело в окружной суд на новое рассмотрение, либо частично отменить решение Таллиннского окружного суда о наказании, назначенном Центристской партии, и смягчить наказание.
В середине марта Таллиннский окружной суд постановил, что Центристская партия и бизнесмен Хиллар Тедер действительно виновны в торговле влиянием. Согласно решению суда, Центристская партия должна в качестве наказания выплатить в государственную казну в общей сложности один миллион евро. Согласно решению, Хиллар Тедер и Михаил Корб получили условные сроки заключения.
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