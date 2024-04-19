Корб, Тедер и Центристская партия обжаловали приговор окружного суда

Защитники Михаила Корба - присяжные адвокаты Пауль Керес и Андри Рохтла подали кассационную жалобу, в которой просят отменить решение Таллиннского окружного суда в полном объеме. Защитники просят не изменять решение Харьюского уездного суда в части оправдания Михаила Корба.

Они требуют отменить решение Харьюского окружного суда, принятое в октябре прошлого года, которым отклонялись ходатайства Михаила Корба о возмещении ущерба и устранении нарушения.

Защитники просят присудить Михаилу Корбу 259 527,36 евро и обязать государство устранить нарушение прав Михаила Корба в той формулировке и порядке, которые определены в связи с неправомерным поведением прокурора.

Адвокаты также просят о компенсации морального ущерба, помимо признания ошибки, опровержения фактических утверждений и принесения извинений, ее справедливый размер оставляют на усмотрение суда.

Защитники Хиллара Тедера, присяжные адвокаты Эрки Кергандберг и Яанус Техвер просят в кассационном порядке отменить решение Таллиннского окружного суда, которым окружной суд признал Хиллара Тедера виновным и наложил на него взыскание и штраф. Защитники просят принять новое решение об оправдании Тедера по предъявленным ему обвинениям, не возвращая дело обратно.

Процессуальные издержки требуют возложить на государство, процессуальные издержки Хиллара Тедера должны быть оплачены государством в ​​соответствии с их представленным перечнем.

Адвокаты Центристской партии - Оливер Няэс, Айвар Пильв и Марко Пильв - требуют в кассационной жалобе отменить решение Таллиннского окружного суда в части признания партии виновной и ее наказания.

Защитники требуют исполнить принятое в октябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, которым Центристская партия была оправдана, и обязать Эстонскую Республику возместить расходы, понесенные в ходе уголовного разбирательства, в пользу Центристской партии.