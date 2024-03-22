МНЕНИЕ | Коробейник: „Во времена истории с Porto Franco партию возглавлял Ратас. Теперь он обвинил Кылварта“

Вотум недоверия является инструментом оппозиции, в этом смысле ничего необычного в сложившийся в Таллинне ситуации нет. Сформировать устойчивое большинство без центристской фракции в городском собрании можно, но это означает, что коалицию создадут все остальные партии вместе - реформисты, Eesti 200, Isamaa, EKRE и социал-демократы. Конкретно для социал-демократов это привело бы не только к имиджевым потерям, но ещё и к невозможности претворять в жизнь свою политику.

Думаю, обсуждение новых велодорожек между социал-демократами и ЕКRE на коалиционном совете могло бы дать достаточно материалов для интернет-мемов, но мы всё же вряд ли это увидим в обозримом будущем.На этом фоне примечательно заявление социал-демократа Раймонда Кальюлайда о том, что коалиция соцдемов с EKRE - неплохая идея. В своём интервью 2019-го года Раймонд утверждал, в частности, следующее: „После того как EKRE насмехались над своими политическими оппонентами, угрожали им насилием и оскорбили все общественные группы, допускать их к власти было бы наказанием для эстонского народа. По какой-то причине они ненавидят даже веганов!“ Теперь ему, очевидно, кажется, что веганами можно и поступиться ради великой цели.

Выражение вотума недоверия подписавшие обосновывают решением окружного суда по делу Porto Franco. Суд первой инстанции полностью оправдал Центристскую партию, суд второй инстанции принял противоположное решение, центристы будут обжаловать вердикт в Госсуде. Во времена истории с Porto Franco партию возглавлял Юри Ратас. Три года назад он даже на всякий случай переписал свою недвижимость на имя жены, а теперь решил обвинить в делах давно минувших дней Михаила Кылварта.