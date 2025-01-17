Российский олигарх 1990-х Гусинский разорился и живет в долг

Бывший российский медиамагнат 1990-х годов Владимир Гусинский заявил, что разорился и живет в долг, передает DW. Он больше не владеет никаким бизнесом и должен свыше 7 млн долларов более чем 10 кредиторам, при этом общий размер его долгов превышает размер активов, сообщило в четверг, 16 января, издание „Агентство“ со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ, который бывший российский олигарх подал в суд американского штата Коннектикут.

Финансовый аффидевит (письменное показание) датирован 1 января 2025 года и подготовлен Гусинским в рамках бракоразводного процесса, его подлинность „Агентству“ подтвердила супруга бывшего предпринимателя Елена Константину. Из него следует, что две последние принадлежащие Гусинскому структуры - News Ru Israel LTD и New Media Holding LLC - „проходят процедуру банкротства и не стоят ни цента“, указывают журналисты.

Активы - менее 6 млн долларов, долги - более 7 млн

По оценке Гусинского, он владеет активами на 5,929 млн долларов, в них входят доли в двух домах в Коннектикуте, автомобиль Mercedes S550 2013 года выпуска, счет в израильском банке и ювелирные изделия. Общий размер долгов он оценил в 7,287 млн долларов, а его кредиторами являются в том числе, экс-совладелец „Промбизнесбанка“, бывший казначей международного Фонда борьбы с коррупцией Александр Железняк и бывший совладелец ЮКОС Леонид Невзлин, а также, по информации „Агентства“, политик Максим Кац и бывший государственный деятель Анатолий Чубайс.

На вопросы журналистов Гусинский отвечать отказался. „Аффидевит свидетельствует о том, что некогда могущественный олигарх, чье состояние Forbes в 1997 году оценивал в 400 млн долларов, сейчас фактически оказался банкротом, у которого не останется денег, если он выплатит все признанные долги кредиторам“, - подводит итог „Агентство“.

Владимир Гусинский был одним из наиболее могущественных олигархов времен первого президента РФ Бориса Ельцина. Среди прочего он владел телеканалом НТВ, радиостанцией „Эхо Москвы“, журналом „Итоги“, телеканалом RTVi и „Мост-банком“. В 2001 году он покинул Россию из-за конфликта с властями. Против него возбудили уголовное дело по подозрению в незаконном выводе за рубеж активов холдинга „Медиа-Мост“. Позже он заявлял, что хотел бы снова заниматься бизнесом в России и готов вернуться, однако для этого требуется согласие властей.

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