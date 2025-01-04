ИНТЕРВЬЮ | Советник Зеленского: Путин ждет капитуляции Украины, Европы и США в 2025 году

По состоянию на конец 2024 года уже третий год подряд в тысяче километрах от Эстонии идет полномасштабная война. Хотя многие надеются, что война закончится в 2025 году, Михаил Подоляк настроен скептически.

Мы беседуем с вами в последний день 2024 года, когда все подводят или уже подвели итоги уходящего года. Прошу вас сделать то же самое. Для начала скажите, был ли 2024 год хуже для Украины, чем 2023-й?

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