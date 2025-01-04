За рубежом
04.01.2025, 15:00

ИНТЕРВЬЮ | Советник Зеленского: Путин ждет капитуляции Украины, Европы и США в 2025 году

 

  • Все оружие на складах Запада должно быть передано Украине

  • Россию нужно вынудить сесть за стол переговоров после военного, экономического и дипломатического поражения

  • Россия превратилась в авторитарный военный лагерь, где более миллиона человек вовлечены в войну

Mõhhailo Podoljak
Mõhhailo Podoljak
ФОТО: AP | Scanpix

Приход Дональда Трампа на пост президента США откроет новые возможности для сдерживания России, а НАТО должно быть готово противостоять России уже сейчас, а не через 5, 10 или 35 лет, говорит в интервью LP советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По состоянию на конец 2024 года уже третий год подряд в тысяче километрах от Эстонии идет полномасштабная война. Хотя многие надеются, что война закончится в 2025 году, Михаил Подоляк настроен скептически.

Мы беседуем с вами в последний день 2024 года, когда все подводят или уже подвели итоги уходящего года. Прошу вас сделать то же самое. Для начала скажите, был ли 2024 год хуже для Украины, чем 2023-й?

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