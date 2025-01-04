04.01.2025, 15:00
ИНТЕРВЬЮ | Советник Зеленского: Путин ждет капитуляции Украины, Европы и США в 2025 году
Все оружие на складах Запада должно быть передано Украине
Россию нужно вынудить сесть за стол переговоров после военного, экономического и дипломатического поражения
Россия превратилась в авторитарный военный лагерь, где более миллиона человек вовлечены в войну
ФОТО: | Scanpix
Приход Дональда Трампа на пост президента США откроет новые возможности для сдерживания России, а НАТО должно быть готово противостоять России уже сейчас, а не через 5, 10 или 35 лет, говорит в интервью LP советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По состоянию на конец 2024 года уже третий год подряд в тысяче километрах от Эстонии идет полномасштабная война. Хотя многие надеются, что война закончится в 2025 году, Михаил Подоляк настроен скептически.
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