Утечка документов кремлевской „фабрики фейков“: как Россия снова повлияла на европейские выборы

Документы, на которых основывается это расследование, стали доступны в результате утечки данных из связанного с Кремлем пропагандистского центра. Они свидетельствуют о том, что в этом году Россия провела масштабную кампанию в поддержку ультраправых партий на выборах в Европарламент и заполонила социальные сети фейками и ботами. И все это с целью причинения ущерба интересам Украины.