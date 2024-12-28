Утечка документов кремлевской „фабрики фейков“: как Россия снова повлияла на европейские выборы(6)
Документы, на которых основывается это расследование, стали доступны в результате утечки данных из связанного с Кремлем пропагандистского центра. Они свидетельствуют о том, что в этом году Россия провела масштабную кампанию в поддержку ультраправых партий на выборах в Европарламент и заполонила социальные сети фейками и ботами. И все это с целью причинения ущерба интересам Украины.
На кадрах совершенно карикатурного рекламного ролика появляется руководитель пропагандистского центра Илья Гамбашидзе в солнцезащитных очках. Сняв их, Гамбашидзе - в милитаристской камуфляжной толстовке с нашивкой „Российские идеологические войска“ на рукаве - садится за компьютер и начинает набирать текст. На экране мелькают буквы: „Разработка собственных нарративов, создание контента, 300 мировых СМИ, 20 сайтов thinktanks (с англ. „аналитических центров“ - прим. перев.)...“