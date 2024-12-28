За рубежом
28.12.2024, 21:54

Утечка документов кремлевской „фабрики фейков“: как Россия снова повлияла на европейские выборы

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Документы, на которых основывается это расследование, стали доступны в результате утечки данных из связанного с Кремлем пропагандистского центра. Они свидетельствуют о том, что в этом году Россия провела масштабную кампанию в поддержку ультраправых партий на выборах в Европарламент и заполонила социальные сети фейками и ботами. И все это с целью причинения ущерба интересам Украины.

На кадрах совершенно карикатурного рекламного ролика появляется руководитель пропагандистского центра Илья Гамбашидзе в солнцезащитных очках. Сняв их, Гамбашидзе - в милитаристской камуфляжной толстовке с нашивкой „Российские идеологические войска“ на рукаве - садится за компьютер и начинает набирать текст. На экране мелькают буквы: „Разработка собственных нарративов, создание контента, 300 мировых СМИ, 20 сайтов thinktanks (с англ. „аналитических центров“ - прим. перев.)...“

Это видео с серверов российской компании с оруэлловским названием „Агентство социального проектирования“. По всей видимости, видео предназначено для „партнеров“ организации, которых могут заинтересовать услуги по проведению информационных операций. Но следы агентства уже не раз были замечены в многочисленных российских информационных операциях, раскрытых в Европе и США. „Гамбашидзе отвечает за десятки проектов в разных странах“, - рассказал нам источник, связанный с разведкой одной из стран Евросоюза.

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