Историк: если Путин сможет показать, что победил Украину, он останется у власти

Историк напомнил, что Путин во многом оказался у власти в России благодаря случаю, удачному для себя стечению обстоятельств: в 1999 году, на фоне военных неудач в Чечне, глубокого экономического кризиса и резкого ухудшения здоровья президента России Бориса Ельцина, его окружение - олигархи Борис Березовский и Роман Абрамович, дочь Татьяна Дьяченко, зять Валентин Юмашев - начали искать фигуру преемника, который мог бы прежде всего обеспечить им сохранение власти и безопасность. Относительно молодой и малоизвестный выходец из структур КГБ Владимир Путин, неожиданно назначенный главой ФСБ, по мнению Мотефиоре, показал свою лояльность и эффективность, организовав кампанию по дискредитации тогдашнего генерального прокурора РФ Юрия Скуратов, который раскручивал расследование коррупции в близких к президенту кругах. Скуратов был отстранен после обнародования видеозаписи сомнительного качества, на которой, как тогда говорили, „человек, похожий на генерального прокурора“, занимается сексом в бане с двумя женщинами.