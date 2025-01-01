„Как дела в прачечной?“ Переписки работников Swedbank проливают свет на схемы отмывания денег и ведение бизнеса с российскими олигархами(11)
Сотрудники Swedbank жаловались друг другу, что работают в „прачечной“, а руководители банка обсуждали, как обвести полицейских вокруг пальца, — это следует из материалов уголовного расследования об отмывании денег, завершившегося в этом году, пишет Eesti Ekspress.
После встречи с потенциальными клиентами работавший в таллиннском подразделении Swedbank Алексей Аверсон получил от коллеги насмешливое сообщение: „Как дела в прачечной?“
Специалист по работе с клиентами Аверсон ответил: „Ко мне приходили товарищи отмыватели с золотыми часами. Предлагали сотрудничать. Китт почти согласился, а я, сволочь такая, нет“.
Речь шла о будущем главе Swedbank Роберте Китте, который в то время еще возглавлял отдел по работе с корпоративными клиентами, но покинул его в 2019 году после скандала с отмыванием денег.
„Китт согласился? — удивился коллега. — Реально, что ли? Он рисков вообще не видит?“
„Его не интересует борьба с отмыванием денег, его интересует бизнес, — ответил Аверсон. — Наш человек. Сделаем из него толкового председателя комитета :)“.