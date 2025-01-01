„Как дела в прачечной?“ Переписки работников Swedbank проливают свет на схемы отмывания денег и ведение бизнеса с российскими олигархами

После встречи с потенциальными клиентами работавший в таллиннском подразделении Swedbank Алексей Аверсон получил от коллеги насмешливое сообщение: „Как дела в прачечной?“

Специалист по работе с клиентами Аверсон ответил: „Ко мне приходили товарищи отмыватели с золотыми часами. Предлагали сотрудничать. Китт почти согласился, а я, сволочь такая, нет“.

Речь шла о будущем главе Swedbank Роберте Китте, который в то время еще возглавлял отдел по работе с корпоративными клиентами, но покинул его в 2019 году после скандала с отмыванием денег.

„Китт согласился? — удивился коллега. — Реально, что ли? Он рисков вообще не видит?“

„Его не интересует борьба с отмыванием денег, его интересует бизнес, — ответил Аверсон. — Наш человек. Сделаем из него толкового председателя комитета :)“.

Из материалов прекращенного уголовного дела стало известно, как в банке обхаживали российских олигархов, как специалисты по работе с клиентами открыто зубоскалили по поводу отмывания денег и как сотрудница, сообщившая об угрозе отмывания денег, лишилась работы за то, что посмела поделиться информацией о связанных с преступными группировками олигархах с Бюро данных по отмыванию денег (RAB).

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