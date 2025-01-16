Организаторы ледового шоу обещали мировых звезд, но те были не в курсе

По факту в шоу в Литве приняли участие Сизерон (он выступал сольно – без Пападакис), Мэрайя Белл, Маттео Риццо и Александр Селевко, а также дуэт Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс и другие литовские спортсмены, пишет латвийский Delfi.

После этого на Reddit появился пост под названием „Литовское шоу оказалось аферой“. Автор поста сообщил, что потратил в общей сложности около двух тысяч евро на билеты и жилье в Каунасе, и выразил разочарование, так как никто не предупредил заранее о том, что фигуристы не приедут.

По словам автора поста, Пападакис ответила в соцсети, что не знала об этом шоу и не получала приглашение.

„Мы вместе с подругой приехали из Берлина, чтобы увидеть это шоу. Моей большой мечтой было увидеть вживую катание Пападакис и Сизерона. Другие громкие имена – такие, как Нэтан, Адам или Киган – были приятным бонусом к этому. Мы купили билеты на самолет, забронировали апартаменты, чтобы... остаться ни с чем. Это было так плохо, что я хочу поставить оценку 0.

Конечно, я не обвиняю фигуристов – я был очень рад увидеть, например, Мэрайю Белл. Но все шоу было просто большим беспорядком с заметной нехваткой подготовки“, – написал другой пользователь Reddit в комментариях.

Благодаря временному зазору между главными стартами даже действующие или крайне востребованные спортсмены могут рассчитать графики так, чтобы совместить все активности, включая участие в различных постановках. Так вот в Европе статус события зимы предрекали шоу с уникальной концепцией Elements („Стихии“). Залогом успеха служила и выбранная площадка (Жальгирис-Арена в литовском Каунасе приняла чемпионат Европы — 2024) и эксклюзивная выборка участников поистине мирового масштаба.