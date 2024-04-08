Менеджер чемпиона мира по фигурному катанию: Селевко стала узнавать публика во всем мире

Интересно, что Малинин не только выступает в шоу - он постепенно начинает вникать в его организацию, ему интересна постановочная часть. Это здорово, у него очень светлая голова, он представитель нового поколения со свежими и неординарными идеями.

Важно еще, что сейчас Илья на пике формы после главного турнира сезона. Поэтому, конечно, сейчас есть уникальный шанс посмотреть на него вживую, не через экран телевизора. У него очень плотный график - его зовут во многие шоу. Но главное - правильно спланировать подготовку к новому сезону, поставить новые программы и накатать их. А еще ведь надо найти время на отдых, он всегда выкладывается на льду на 150 процентов. Так что скоро он уедет домой, на свой каток к родителям. Соревновательный сезон закончен, но это не значит, что фигуристы выступают в шоу расслабленно. Все они, и особенно Илья, очень ответственно относятся к выступлениям - да, это не соревнования, но он все равно прыгает много четверных прыжков. Если позволяют размер катка и его самочувствие, он прыгает и свой фирменный четверной аксель.

Последние 5-6 лет в мире постепенно снижается интерес к этому виду спорта, и я очень хочу эту ситуацию изменить. Начать мы решили с Европы, но уже через 2 недели у нас будет большое шоу в Америке. Мы только открыли продажи - и уже понимаем, что будет полный аншлаг. Хедлайнером будет Илья Малинин - фигурист-сенсация, только что ставший чемпионом мира в мужском катании в Монреале. Будем стараться радовать публику - это наш первый шаг, в следующем году, надеюсь, таких шоу в Европе станет больше. Нет никаких сомнений, что такой уникальный фигурист как Илья Малинин может вернуть интерес публики к фигурному катанию.

Таллинн - город, где знают и любят фигурное катание, там очень образованная публика. Поэтому после недавнего чемпионата мира мы решили провести наше единственное европейское шоу именно там.

Менеджер сильнейшего фигуриста планеты Ильи Малинина - Ари Закарян согласился поговорить с DELFI накануне приезда в Таллинн. Вместе с фигуристом он сейчас заканчивает гастрольный тур по Японии - и уже через несколько дней откуда они приедут в Эстонию.

Увидим в Таллине его новый показательный номер, премьера которого состоялась на чемпионате мира?

Если честно, это вообще самая моя любимая шоу-программа у него, ее всегда ждет публика - и очень круто принимает. Это как раз та самая музыка нового поколения, очень близкая Илье по духу. Он по-настоящему отжигает на льду.

Эстонские фигуристы последние годы становятся все заметнее на международной арене. Сыграло ли это роль в выборе места проведения шоу?

Безусловно. Я очень радовался серебру Александра Селевко на чемпионате Европы. В прошлом году я пригласил его принять участие в японских шоу, познакомился с ним поближе, и тогда еще понял, какой он замечательный человек и перспективный фигурист. Он нацелен на самый высокий результат, много работает - и его стала узнавать публика во всем мире. Они с братом ездят на стажировки в Лос-Анджелес к легендарному тренеру Рафаэлю Арутюняну, это тоже сказывается на его результате. Я верю, что в следующем сезоне он будет кататься еще успешнее. За его братом Михаилом я тоже слежу внимательно, и тоже верю в его потенциал.

Еще мне очень нравится Арлет Леванди - это очень яркий и артистичный фигурист, который прекрасно умеет раскрывать разные образы на льду. А еще в Эстонии ведь есть замечательные фигуристки - так что да, интерес к фигурному катанию тут подкрепляется успешным выступлением ваших спортсменов.

Кстати, в нашем шоу принимают участие не только фигуристы. Выступать будет и Эдвард Нортон, мой друг и партнер, но главное - прекрасный скрипач-виртуоз, который много лет связан с фигурными катанием. Так что у нас будет еще и живая музыка.

Четверной аксель - визитная карточка Ильи. Уникальный прыжок, который больше в мире не делает никто. Как вы считаете, как скоро кто-то сможет его повторить?

Мне кажется, тут многое зависит от ИСУ - Международного союза конькобежцев. По действующим правилам стоимость этого запредельно сложного прыжка не так высока - и это делает неразумным риск его исполнения. При этом я вижу сейчас, что во всех интервью именно вопросы о четверном акселе Малинину задают чаще всего. Публику завораживает этот прыжок - а вот судьи, к сожалению, пока не мотивируют исполнять его чаще. Это козырь, это элемент ультра-си, это то, что двигает наш спорт вперед. Нельзя искусственно сдерживать эволюцию фигурного катания. Я уверен, что как только стоимость этого прыжка поднимут, многие фигуристы начнут его пробовать. Их надо поощрить. Глупо закрывать глаза на техническое развитие - это как с 15ого айфона перейти обратно на 10ый и не выпускать новых моделей. Зачем?

Вы считаете, это повысит зрелищность фигурного катания?

Без сомнения. Я иногда слышу мнение, что программы стали слишком техничными, в них слишком много прыжков. Да, я тоже считаю, что в программах важен баланс. Но я сужу по показательным выступлениям: всегда публике на бис устраивают прыжковый баттл, как некий десерт. Потому что именно это вызывает всегда самый большой интерес у зрителей.

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