Врачи запретили фигуристке Медведевой выходить на лед из-за проблем с сердцем

„У меня в ноябре ледовое шоу, и, по сути, мне нужно выходить на лед, но мне врачи запретили, потому что у меня экстрасистолы в огромном количестве, — сказала Медведева. — Я относила холтер, мне сказали, что надо ложиться под наркоз. Я их ужасно чувствую, это очень сильно мешает, на самом деле, огромное количество таблеток мне приходится [принимать], я сейчас лечусь. Мне запретили выходить на лед с экстрасистолами, хотя мне уже пора приходить в форму, но на лед я не выхожу, потому что мне надо долечиться. Симптоматика — это все на нервной почве, что-то отзывается, что-то не дает покоя. По крайней мере, я знаю, что со мной все нормально, что мне ничего не угрожает, спасибо большое, это хорошие новости, но это, конечно, в панику вгоняет о-го-го как“, передает Sportmail.