ВИДЕО | Жуткое падение фигуриста на шоу Плющенко

Семененко не смог встать сам — несколько раз пытался подняться, но падал обратно на лед (причем, похоже, опять ударился головой). Когда ему наконец удалось встать на ноги — его тут же отшатнуло в сторону, и он упал прямо на зрителей.

”Евгений в сознании. Думаю, что все будет нормально. Его необходимо эвакуировать и оказать грамотную помощь”, — объявила Яна Рудковская, которая на шоу Плющенко выступала в роли ведущей. Шоу продолжилось, но Рудковская попросила спортсменов больше не делать четверных. По ее словам, все дело в не самом удачном освещении. Щрители отмечали и плохое качество льда и маленький размер площадки.

”Дело случая. Все падают, все проходили через это. Если бы он упал на тренировке, никто бы не знал об этом. На тренировках тоже бывают падения. Мы же не просто физкультурой занимаемся, это профессиональный спорт. Мы заплатим Евгению Семененко полноценный гонорар, за который он катался. Конечно”, — цитирует Евгения Плющенко ”СЭ”.

Тренер Татьяна Мишина рассказала о состоянии Евгения Семененко после падения на шоу ”Союз чемпионов” в Санкт-Петербурге. По словам Мишиной, сейчас Евгений находится в удовлетворительном состоянии. У него по-прежнему остаются головные боли и есть неприятные ощущения в области позвоночника, пишет Sports.ru.

”Сегодня ему еще раз будут делать МРТ головного мозга. О прогнозе выздоровления говорить пока рано. Сколько времени Евгений проведет в больнице, пока тоже неясно”, — сказала Мишина.

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