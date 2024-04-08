Лучший фигурист планеты с русскими корнями: Селевко заслужил медаль ЧЕ

Многие российские фигуристы из-за высокой конкуренции в стране решаются на смену спортивного гражданства, чтобы выступать за другие сборные. Так было и до начала российского вторжения в Украину, а теперь проблем, как и желающих уйти под другой флаг, стало еще больше.

Илья Малинин никогда не был в России и не представлял эту страну на соревнованиях, так как родился в США — в городе Фэрфакс. Лучшему фигуристу на планете 19 лет и благодаря своим родителям он хорошо говорит по-русски. Дедушка фигуриста Валерий Малинин живет в Новосибирске, где работает тренером по фигурному катанию (стаж — больше 50 лет). Его папа и мама (Роман Скорняков и Татьяна Малинина) — русские фигуристы, выступавшие после распада СССР за Узбекистан, более 20 лет назад переехали за океан. Именно родители и тренируют своего сына, а также тренер-консультант Рафаэль Арутюнян, под руководством которого Нейтан Чен завоевал золото на Олимпиаде-2022.