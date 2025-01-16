Aquaphor открывает в Эстонии завод по производству высокотехнологичных рабочих инструментов

„В то время как многие европейские компании за последние годы перенесли производство в Китай, компания Aquaphor решила связать свое развитие с передовыми эстонскими технологиями и инженерными компетенциями, которые уже приносят нам успех“, - заявила Ану Хянникяйнен, директор по экспорту Aquaphor International.

Компания Aquaphor International, производящая в Силламяэ и Нарве фильтры для питьевой и технической воды, в течение нескольких десятилетий самостоятельно разрабатывала и изготавливала необходимые ей пресс-формы и штампы. Теперь производство рабочих инструментов станет новым направлением коммерческой деятельности концерна, чтобы предлагать клиентам комплексные решения – от создания дизайна изделия до подготовки к серийному производству, а также осуществлять изготовление прецизионных механических деталей. Концерн Aquaphor International был основан в 2006 году. Крупнейший в Европе производитель решений для фильтрации воды имеет производственные мощности в Силламяэ и Нарве, а также 11 дочерних компаний, крупнейшие из которых расположены в Польше, Израиле, Румынии и Соединенном Королевстве. Персонал предприятия насчитывает около 1000 человек, в том числе в Эстонии – около 700 работников.