Компания Aquaphor собрала международных партнеров в Нарве: появится ли в Эстонии мегазавод?
Компания Aquaphor организовала семинар для своих международных партнеров и всех желающих о возможных решениях в технологиях промышленной очистки воды. Представители из 21 страны приехали в Нарву на несколько дней. Семинар проходит 17-19 апреля в отеле Noorus SPA в Нарва-Йыэсуу.
Много внимания на конференции будет уделено технологиям обессоливания морской воды. По словам Ану Хянникяйнен, экспортного директора компании, сейчас в мире этот вопрос получения питьевой воды из морской стал еще более актуальным, чем раньше. Особенно, отметила Ану, проблема есть у островных государств, потому что они не всегда могут обеспечить системой водоснабжения каждый остров. Aquaphor разработала приборы, которые могут качественно обессоливать воду. У некоторых стран есть проблема, когда морская вода соединяется с подземными водами, и ее также необходимо очищать.
Специалисты Aquaphor отметили, что в очищенной воде заинтересованы компании, занимающиеся кораблестроением, сельхозкомпании, больницы, лаборатории, косметологические фирмы и предприятия, производящие бытовые химические средства. Даже некоторые прачечные сегодня применяют технологии очистки одежды с помощью чистой воды без каких-либо химикатов.
„Уменьшить использование пластика, химических средств, быть более экологичными в целом - в этом помогает использование очищенной воды“, - уверены в Aquaphor.
Основная цель семинара, по словам основателя и CEO компании, Джозефа Шмидта - познакомить партнеров, дилеров с продукцией Aquaphor, которая пока производится на пилотном уровне. „Мало иметь лучшую продукцию в мире, надо уметь лучше всех в мире продавать ее, - говорит Шмидт. - Мы хотим донести важность и перспективность технологий очистки воды, то, как мы можем это делать, и обучить, объяснить, почему делать ставку надо на нас, а не на Китай“.
Aquaphor считается одной из самых автоматизированных компаний в Восточной Европе, но невзирая на высокие вложения в автоматизацию, компания все равно вынуждена расширять численный состав сотрудников. „Потому что требования к разнообразию нашей продукции и вводу новых технологий приводит к этому“, - поясняет Джозеф Шмидт.
У компании есть план построить мегазавод, который будет значительно больше, чем существующие сейчас в Нарве и Силламяэ. Пока руководство компании рассматривает вопрос, где именно они будут строить такой завод, потому что для некоторых их партнеров Эстония из-за близости к России и войне в Украине считается красной зоной. Хотя местные самоуправления были бы очень заинтересованы в появлении новых рабочих мест в регионе.
В эффективности предприятия Шмидт не сомневается, так как рынок очистки воды растет на 11% каждый год, а кризисы, которые случаются стихийно или которые становятся результатом деятельности человека, происходят все чаще. Даже в Эстонии, которая считается в целом благополучной страной с точки зрения потребления качественной воды, случаются проблемы, как, например, ситуация с загрязнением воды из-за бактерии на Сааремаа прошлой весной. „Мы готовы к таким кризисам, у нас есть решения для разных ситуаций, и этим мы тоже будем делиться с участниками семинара“, - рассказала Ану Хянникяйнен.
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