Компания Aquaphor собрала международных партнеров в Нарве: появится ли в Эстонии мегазавод?

Много внимания на конференции будет уделено технологиям обессоливания морской воды. По словам Ану Хянникяйнен, экспортного директора компании, сейчас в мире этот вопрос получения питьевой воды из морской стал еще более актуальным, чем раньше. Особенно, отметила Ану, проблема есть у островных государств, потому что они не всегда могут обеспечить системой водоснабжения каждый остров. Aquaphor разработала приборы, которые могут качественно обессоливать воду. У некоторых стран есть проблема, когда морская вода соединяется с подземными водами, и ее также необходимо очищать.

Специалисты Aquaphor отметили, что в очищенной воде заинтересованы компании, занимающиеся кораблестроением, сельхозкомпании, больницы, лаборатории, косметологические фирмы и предприятия, производящие бытовые химические средства. Даже некоторые прачечные сегодня применяют технологии очистки одежды с помощью чистой воды без каких-либо химикатов.

„Уменьшить использование пластика, химических средств, быть более экологичными в целом - в этом помогает использование очищенной воды“, - уверены в Aquaphor.

Основная цель семинара, по словам основателя и CEO компании, Джозефа Шмидта - познакомить партнеров, дилеров с продукцией Aquaphor, которая пока производится на пилотном уровне. „Мало иметь лучшую продукцию в мире, надо уметь лучше всех в мире продавать ее, - говорит Шмидт. - Мы хотим донести важность и перспективность технологий очистки воды, то, как мы можем это делать, и обучить, объяснить, почему делать ставку надо на нас, а не на Китай“.

Aquaphor считается одной из самых автоматизированных компаний в Восточной Европе, но невзирая на высокие вложения в автоматизацию, компания все равно вынуждена расширять численный состав сотрудников. „Потому что требования к разнообразию нашей продукции и вводу новых технологий приводит к этому“, - поясняет Джозеф Шмидт.