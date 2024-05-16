„Будущее уже здесь“: что Ида-Вирумаа может предложить европейской экономике

По мнению президента Эстонии Алара Кариса, главным преимуществом Ида-Вирумаа по-прежнему остается промышленность. Но она должна стать новой. „Именно развитие промышленности имеет ключевое значение, если Евросоюз хочет снизить свою зависимость от других экономических регионов в стратегических областях. Если Европа не сможет конкурировать с дешёвым производством в Азии, всё придется делать по-другому и сложнее, а для этого потребуются новые технологии и научные открытия“, – заявил Карис.

Бизнес-конференцию, как и два предыдущих года, организовала городская управа Нарва-Йыэсуу. Собравшихся на третьей бизнес-конференции в Нарва-Йыэсуу 9 мая приветствовал президент Эстонии Алар Карис . Среди ее участников были высокие чиновники, представители самоуправлений, предприниматели, эксперты в области зеленого перехода, устойчивого развития и справедливого перехода, члены некоммерческих объединений, активные рядовые жители региона. Бизнес-конференция в Нарва-Йыэсуу – мероприятие открытое. Здесь озвучиваются самые важные цифры, обсуждается текущее положение дел и могут прозвучать довольно неожиданные идеи. Как например, открытие в Йыхви школы пилотов FPV-дронов, которую презентовал офицер ЦРУ в отставке Джеймс Акуна с участием по видеосвязи своих коллег из США и Украины.

Круг вопросов, который поднимался в течение всего рабочего дня, был широк и разнообразен. Естественно, звучала тема Фонда справедливого перехода в формировании будущего экономики уезда; говорили также о возможностях для эстонских предприятий на экспортных рынках судоходства, о влиянии региональной авиации на развитие регионов, об использовании карьеров и промышленных территорий Ида-Вирумаа в новых для них качествах – как объектов туризма и даже кинематографа, о том, как искусственный интеллект меняет мир бизнеса и о том, насколько важна коммуникация для развития туризма и привлечения инвесторов и как связать предпринимательство с академической наукой, а также обсуждали вопрос, будет ли введен в курортном Нарва-Йыэсуу туристический налог и стоит ли вообще это делать.

– Активность подачи заявок на предпринимательские меры поддержки, распределяемые Фондом справедливого перехода, с января возросла в четыре раза. Всего подано заявок на 160 млн евро, грантов на 55 млн евро уже выдано. В регионе планируется создать более 1000 новых рабочих мест.

Алар Салусте, руководитель будущего завода Ragn-Sells, который планируют построить в Нарве, также был одним из выступавших на бизнес-конференции и предметно рассказал о возможностях утилизации промышленных отходов и производства из них стратегически важных материалов.

„Эти предприятия являются подтверждением того, что Ида-Вирумаа – безопасное и хорошее место для развития бизнеса, – сказал глава государства. – Помимо крупных компаний важно, чтобы в Ида-Вирумаа развивался и местный малый бизнес: малый бизнес диверсифицирует экономику, помогая пережить кризисы и испытания“.

В качестве примера президент назвал несколько предприятий Ида-Вирумаа, которые уже готовятся идти по этому пути и расширили свою деятельность в Ида-Вирумаа: среди них Freen, NEO Performance Materials, Aquaphor, Fortаco, Estprotein, Birger, Ragn-Sells, VKG Plastic.

„Будучи небольшой страной, наш вклад в переход к „зелёной“ экономике мог бы заключаться в разработке и тестировании новых технологий. Мы можем добиться большего, если разработаем технологии, которые остальной мир сможет использовать, чтобы сделать свою экономику менее углеродоёмкой, – сказал глава государства. – Для экономики зелёный поворот – это прежде всего возможность опробовать новые технологии. Экологичность – это не только пение птиц, цветы и бабочки. Сокращение выбросов углекислого газа требует трансформации промышленных процессов, новых цепочек поставок и использования природных ресурсов. Мы должны быть открытыми и исследовать эти возможности“.

Наиболее распространёнными сферами деятельности среди соискателей являются обрабатывающая промышленность, машиностроение и гостиничный бизнес.

В рамках Ида-Вируской программы поддержки инвестиций в предпринимательство были выделены деньги на 10 крупных проектов на общую сумму 48 миллионов евро. На рассмотрении – заявки еще на 74 млн евро.

Наукоёмкую деятельность ида-вируских предпринимателей через фонд поддержали почти на 5 миллионов евро. На рассмотрении находятся проекты еще на 23 млн евро в области биотехнологии, химической промышленности и энергетики, а также обогащения местных ресурсов.

Поддержка малого и среднего бизнеса на сегодняшний день составила 1,4 млн евро, и на рассмотрении находятся заявки еще на 8,4 млн евро.

Как сказал „Нарвской газете“ мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, по его данным, в меры поддержки для крупного и среднего бизнеса Фонда справедливого перехода свои проекты планируют подать два предприятия, расположенных на территории города. „А вот что касается мер поддержки для некоммерческих структур, то, насколько я знаю, заявителей будет в разы больше“, – поделился информацией мэр.

Дроны: с какими целями?

На поддержку Фонда справедливого перехода рассчитывает и Джеймс Акуна, 20 лет прослуживший в ЦРУ, работавший также в американском агентстве оборонных исследовательских технологий DARPA и живущий последние годы в Эстонии, ныне он – генеральный директор компании Frontier Vectors, которая консультирует западный бизнес, как вести дела в Восточной Европе.