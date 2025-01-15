ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1057-й день) | Советники Трампа признали, что на завершение войны уйдут месяцы. В Чечне добровольцев „Ахмата“ держали в подвале полиции
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
В окружении Трампа признали, что российско-украинскую войну не закончить за один день
Источник: Meduza
Советники избранного президента США Дональда Трампа теперь считают, что на прекращение войны между Россией и Украиной потребуется несколько месяцев или даже больше. Как отмечает Reuters в статье, посвященной анализу заявлений Трампа и его советников о завершении войны, советники избранного президента понемногу отступают от его главного внешнеполитического предвыборного обещания — закончить российско-украинскую войну в первые сутки на посту лидера США.
Два источника агентства из окружения Трампа, обсуждавшие с ним войну, считают, что сроки урегулирования конфликта исчисляются „месяцами“. По их словам, обещания закончить войну в первый день президентства — результат „предвыборного бахвальства“, непонимания сложности ситуации и неверной оценки времени, необходимого для формирования новой администрации президента.
Reuters напоминает, что в ходе предвыборной кампании Трамп десятки раз заявлял, что закончит российско-украинскую войну в первые 24 часа на посту президента США. После выборов он изменил риторику и перестал называть точные сроки возможного урегулирования конфликта. На пресс-конференции в декабре Трамп признал, что закончить войну в Украине будет сложнее, чем добиться прекращения огня в секторе Газа.
Премьер-министр Польши обвинил Россию в планировании „воздушного террора“ по всему миру
Источник: Европейская правда
Премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Варшаве заявил, что власти РФ якобы готовили теракты против авиакомпаний по всему миру.
„Россия планировала воздушный террор — и не только против Польши, но также против авиалиний во всем мире“, — сказал Туск.
Он не привел никаких подтверждений своих слов.
Россия и Украина провели обмен пленными по формуле „25 на 25“
Источник: Минобороны России
Россия и Украина обменялись пленными по формуле „25 на 25“, сообщило российское военное ведомство.
Освобожденные россияне находятся в Беларуси, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Посредником при обмене выступили ОАЭ. Других подробностей Минобороны не приводит.
Владимир Зеленский также сообщил о возвращении 25 украинских военнопленных. „Это наши военные и гражданские. В их числе защитники Мариуполя и „Азовстали“, а также нашей Харьковщины, Донбасса, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни“, — написал он.
Последний обмен пленными прошел 30 декабря. В Россию вернулись 150 военнопленных, в Украину — более 180, в числе которых были военные, защищавшие „Азовсталь“, Чернобыльскую АЭС и остров Змеиный, а также двое гражданских из Мариуполя.
Astra: в Чечне россиян, желающих воевать в Украине в составе „Ахмата“, держали в подвале отдела полиции
Телеграм-канал Astra опубликовал несколько роликов из „тюрьмы“ в отделении полиции в селе Ножай-Юрт в Чечне. Там, как утверждается, содержатся россияне, которые хотели отправиться воевать в Украину по контракту. Издание получило записи от самих удерживаемых и их родственников. Когда именно они были сняты, неясно.
Добровольцы заявили, что их без документов заперли в подвале отдела полиции и держали там месяцами. На кадрах видно, как примерно 10 мужчин спят на полу в помещении почти без мебели. Они пожаловались на то, что не могут помыться, а выпускают их только в туалет, который забился.
По словам героев видео, они „все военные, приехали родину защищать“, а „попали в рабство“, где „их продают“. Добровольцы утверждают, что их удерживают, чтобы жители Чечни, которых принуждают ехать на войну за „нарушения“, могли за взятку отправить вместо себя кого-то из них. Герои видео заявляют, что за возвращение провинившихся чеченцев с войны их земляки платят 250–500 тысяч рублей. А те, кто вместо них содержатся месяцами в тюрьме, не получают ничего.
По данным Astra, всех троих к концу 2024 года отпустили из подвала. Телеграм-канал утверждает, что 20 таких „тюрем“ находятся на оккупированных территориях Украины, еще две — в России.
„Радио Свобода“ и „Система“: в Курской области погиб наемник из ЦАР, воевавший на стороне России
Источник: Настоящее время
В боях за село Новоивановка в Суджанском районе Курской области погиб 32-летний гражданин Центральноафриканской Республики (ЦАР) Деррик Нгамана, следует из документов, с которыми ознакомились журналисты „Радио Свобода“ и расследовательского проекта „Система“.
Нгамана — первый гражданин ЦАР, чью личность удалось установить среди погибших в Курской области, отмечают расследователи.
Согласно извещению о смерти, наемник воевал в составе штурмовой роты 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в звании матроса. Эта бригада, по данным СМИ, понесла значительные потери в боях за Курскую область.
Гибель Нгаманы журналистам также подтвердил источник, близкий к командованию бригады. По его словам, в Курской области может воевать „предостаточно“ соотечественников погибшего, но сколько точно — он не знает.
Нгамана служил в Центральноафриканских вооруженных силах (FACA) в звании капрала. На сайте ООН есть снимок военного 2018 года, на котором он запечатлен во время совместного патрулирования города Бангасу вместе с миротворцами организации. В 2023 году Нгамана, как выяснили журналисты, хотел поступить в российский университет и обращался за помощью к другу семьи и дипломату ЦАР в Москве Форчуну Уангапоу. Его роль в вербовке гражданина ЦАР изданиям неизвестна.
Младший брат Нгаманы рассказал, что тот заключил контракт с Минобороны РФ и уехал на войну в сентябре 2024-го. По словам брата, гражданин ЦАР таким образом надеялся „поднять своих детей“ и „обеспечить им лучшее будущее“.
Baza опубликовала расшифровку переговоров разбившегося самолета Azerbaijan Airlines с диспетчерами. Как и откуда она была получена — неизвестно
Судя по расшифровке, экипаж сначала решил, что проблемы на борту вызваны попаданием птицы в двигатель. Пилоты хотели вернуться в Баку, но затем — на фоне отказа систем управления — несколько раз меняли решение, где совершать посадку: сначала в Минеральных Водах, затем в Махачкале, и в итоге приняли решение садиться в Актау. Также экипаж сообщал диспетчеру, что в пассажирской кабине „заканчивается кислород“, предположив, что причиной этого мог стать взрыв кислородного баллона. Baza не уточняет, откуда в ее распоряжении оказалась расшифровка. Ее подлинность не подтверждалась другими источниками или официальными лицами.