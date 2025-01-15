ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1057-й день) | Советники Трампа признали, что на завершение войны уйдут месяцы. В Чечне добровольцев „Ахмата“ держали в подвале полиции

Советники избранного президента США Дональда Трампа теперь считают, что на прекращение войны между Россией и Украиной потребуется несколько месяцев или даже больше. Как отмечает Reuters в статье, посвященной анализу заявлений Трампа и его советников о завершении войны, советники избранного президента понемногу отступают от его главного внешнеполитического предвыборного обещания — закончить российско-украинскую войну в первые сутки на посту лидера США.

Два источника агентства из окружения Трампа, обсуждавшие с ним войну, считают, что сроки урегулирования конфликта исчисляются „месяцами“. По их словам, обещания закончить войну в первый день президентства — результат „предвыборного бахвальства“, непонимания сложности ситуации и неверной оценки времени, необходимого для формирования новой администрации президента.

Reuters напоминает, что в ходе предвыборной кампании Трамп десятки раз заявлял, что закончит российско-украинскую войну в первые 24 часа на посту президента США. После выборов он изменил риторику и перестал называть точные сроки возможного урегулирования конфликта. На пресс-конференции в декабре Трамп признал, что закончить войну в Украине будет сложнее, чем добиться прекращения огня в секторе Газа.