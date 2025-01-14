ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1056-й день) | После расширения санкций против российского теневого флота резко выросли ставки фрахта танкеров
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Над Украиной сбили 58 дронов-камикадзе
Россия в ночь на вторник атаковала Украину 80 ударными беспилотниками и имитаторами дронов, к 09:00 было сбито 58 ударных дронов-камикадзе типа Shahed, заявили Воздушные силы ВСУ.
Согласно сообщению, дроны сбивали над Киевской и еще 10 областями Украины.
„Сбитые беспилотники противника нанесли ущерб в Сумской, Киевской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях. Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили“, — говорится в утренней сводке Воздушных сил.
В Киев с необъявленным визитом приехал глава Минобороны Германии — на фоне опасений о сокращении военной помощи с Запада
Министр обороны Германии Борис Писториус утром 14 января прибыл в Киев для переговоров о дальнейшей военной помощи Украине. Этот визит заранее не анонсировали.
Писториус подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Запада не будет ослабевать, несмотря на смену администрации в США и предстоящие выборы в самой Германии (они состоятся 23 февраля).
Российские регионы соревнуются в увеличении выплат контрактникам
С наступлением нового года российские регионы продолжают увеличивать единовременные выплаты добровольцам за подписание контракта с Минобороны. Как подсчитала „Русская служба Би-би-си“, в последнее время это сделали как минимум 12 регионов.
К началу 2025 года уже более 60% российских регионов платят за заключение контракта более миллиона рублей (включая 400 тысяч федеральной выплаты). Лидером является Самарская область — с конца декабря новым контрактникам там полагается четыре миллиона рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе платят 2,6 миллиона, в Магаданской области — 2,5 миллиона. Больше двух миллионов также предлагают Ямало-Ненецкий автономный округ, Тверская, Тульская, Ульяновская и Московская области и Карачаево-Черкесия.
Reuters: в 16-й пакет санкций может войти запрет на импорт российского алюминия
Об этом агентство пишет со ссылкой на дипломатов Евросоюза.
Во вторник Еврокомиссия провела неофициальные встречи со странами ЕС, чтобы обсудить детали предстоящего пакета санкций, который будет принят к третьей годовщине российского вторжения в Украину, сообщили Reuters источники.
Один из них добавил, что запрет будет вводиться поэтапно.
Российские военные заявили об ударе ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской области
Минобороны России утверждает, что в ночь на вторник была отражена попытка нанести удар по объектам в Брянской области шестью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, шестью британскими крылатыми ракетами Storm Shadow и 31 беспилотниками.
„Все средства воздушного нападения сбиты расчетами противовоздушной обороны. Жертв и пострадавших нет“, — сказано в сводке.
НАТО будет защищать подводную инфраструктуру на Балтике
Во вторник на саммите союзников по Балтийскому морю (Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии) в Хельсинки Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале новой операции НАТО „Балтийский часовой“, направленной на усиление защиты критической инфраструктуры.
В рамках Baltic Sentry военное присутствие альянса на Балтике будет усилено, что должно повысить способность союзников реагировать на дестабилизирующие действия.
В СБУ сообщили об атаке беспилотников на Энгельс, Саратов и Алексин
Источник Украинской службы Би-би-си в СБУ заявил об ответственности украинских военных за массированную атаку на российские регионы.
Алексинский химический завод — в Тульской области „после применения беспилотников СБУ зафиксирован крупный пожар“, утверждает он.
В Энгельсе в Саратовской области целью названы „склады боеприпасов (ФАБ, КАБ, крылатые ракеты)“ на аэродроме стратегической авиации.
Кроме того, источник в СБУ сообщил об ударе по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, где „зафиксирован масштабный пожар“. Он также сообщил об атаке на Брянский химический завод.
Reuters: после расширения санкций против российского теневого флота резко выросли ставки фрахта танкеров
Как сообщает Reuters со ссылкой на судоходных брокеров и трейдеров, после расширения санкций США против российской нефтяной промышленности резко выросли ставки фрахта на супертанкеры — трейдеры начали спешно бронировать суда для доставки грузов из других стран в Китай и Индию.
Адаптируясь к новым жестким санкциям США в отношении российских производителей и танкеров, призванным ограничить российские доходы от экспорта нефти, китайские и индийские нефтеперерабатывающие компании ищут альтернативные источники топлива.