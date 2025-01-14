ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1056-й день) | После расширения санкций против российского теневого флота резко выросли ставки фрахта танкеров

Над Украиной сбили 58 дронов-камикадзе

Россия в ночь на вторник атаковала Украину 80 ударными беспилотниками и имитаторами дронов, к 09:00 было сбито 58 ударных дронов-камикадзе типа Shahed, заявили Воздушные силы ВСУ.

Согласно сообщению, дроны сбивали над Киевской и еще 10 областями Украины.

„Сбитые беспилотники противника нанесли ущерб в Сумской, Киевской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях. Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили“, — говорится в утренней сводке Воздушных сил.

В Киев с необъявленным визитом приехал глава Минобороны Германии — на фоне опасений о сокращении военной помощи с Запада

Министр обороны Германии Борис Писториус утром 14 января прибыл в Киев для переговоров о дальнейшей военной помощи Украине. Этот визит заранее не анонсировали.

Писториус подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Запада не будет ослабевать, несмотря на смену администрации в США и предстоящие выборы в самой Германии (они состоятся 23 февраля).

Российские регионы соревнуются в увеличении выплат контрактникам

С наступлением нового года российские регионы продолжают увеличивать единовременные выплаты добровольцам за подписание контракта с Минобороны. Как подсчитала „Русская служба Би-би-си“, в последнее время это сделали как минимум 12 регионов.

К началу 2025 года уже более 60% российских регионов платят за заключение контракта более миллиона рублей (включая 400 тысяч федеральной выплаты). Лидером является Самарская область — с конца декабря новым контрактникам там полагается четыре миллиона рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе платят 2,6 миллиона, в Магаданской области — 2,5 миллиона. Больше двух миллионов также предлагают Ямало-Ненецкий автономный округ, Тверская, Тульская, Ульяновская и Московская области и Карачаево-Черкесия.

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Об этом агентство пишет со ссылкой на дипломатов Евросоюза.