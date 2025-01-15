DELFI В УКРАИНЕ | Экономический эксперт: рост цен в Эстонии никак не связан с помощью Украине
В интервью Delfi украинский экономический эксперт и инвестиционный банкир Сергей Фурса утверждает, что рост цен и налогов в Эстонии не связан с помощью Украине. Он делится прогнозом, как на России скажется окончание поставок газа, за который она платила Украине на протяжении всей войны, и объясняет, почему российская экономика не будет разрушена. Также Фурса рассказывает о текущем состоянии экономики Украины, коррупции в стране и почему нынешний долг перед Европой конвертируется в долг перед самими собой.
В каком состоянии сейчас экономика Украины?
Помощь Эстонии Украине: ощутима ли, учитывая бюджетные ограничения страны?
Как бы вы ответили эстонощемельцам, недовольным ростом цен и связывающим это с поддержкой Украины?
Средства от США и ЕС: Украина должна будет их возвращать или это безвозмездная помощь?
Не кажется ли, что Украина слишком сильно зависит от помощи Запада?
Все ли средства, выделенные Украине, используются по назначению?
Возможны ли коррупционные составляющие в использовании международной помощи?
Как вы оцениваете скандал с организацией „Слава Украина“?
После окончания войны: возможны ли судебные разбирательства по вопросам коррупции?
Даже во время войны Россия продолжала платить Украине за газ — так ли это?
Что теряет Украина и Россия в результате прекращения транзита газа?
Сможет ли Европа отказаться от российского газа, и когда это может произойти?
Как сейчас можно оценить экономику России и что будет дальше?
В Украине отличный банкинг. Почему в Эстонии ничего подобного нет?
Поскольку вы часто выступаете экспертом по экономическим вопросам, расскажите, в каком состоянии сейчас находится экономика Украины?
Вопрос непростой. Всё зависит от того, с чем сравнивать. Если с экономикой Швейцарии, то, конечно, состояние не лучшее. Но если учитывать войну и текущий контекст, то экономика показывает очень хорошие результаты. Если говорить о тыле, то он, с экономической точки зрения, живёт почти так, будто войны нет. Да, влияние ощущается — это касается и инвестиций, и трудностей, с которыми сталкиваются компании. Но, учитывая, что мы говорим о третьем годе полномасштабной войны, ситуация в экономике выглядит почти как экономическое чудо.