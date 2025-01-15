DELFI В УКРАИНЕ | Экономический эксперт: рост цен в Эстонии никак не связан с помощью Украине

Поскольку вы часто выступаете экспертом по экономическим вопросам, расскажите, в каком состоянии сейчас находится экономика Украины?

Вопрос непростой. Всё зависит от того, с чем сравнивать. Если с экономикой Швейцарии, то, конечно, состояние не лучшее. Но если учитывать войну и текущий контекст, то экономика показывает очень хорошие результаты. Если говорить о тыле, то он, с экономической точки зрения, живёт почти так, будто войны нет. Да, влияние ощущается — это касается и инвестиций, и трудностей, с которыми сталкиваются компании. Но, учитывая, что мы говорим о третьем годе полномасштабной войны, ситуация в экономике выглядит почти как экономическое чудо.