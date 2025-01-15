Экономика
15.01.2025, 10:50

DELFI В УКРАИНЕ | Экономический эксперт: рост цен в Эстонии никак не связан с помощью Украине

 
В интервью Delfi украинский экономический эксперт и инвестиционный банкир Сергей Фурса утверждает, что рост цен и налогов в Эстонии не связан с помощью Украине.
В интервью Delfi украинский экономический эксперт и инвестиционный банкир Сергей Фурса утверждает, что рост цен и налогов в Эстонии не связан с помощью Украине.
ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

В интервью Delfi украинский экономический эксперт и инвестиционный банкир Сергей Фурса утверждает, что рост цен и налогов в Эстонии не связан с помощью Украине. Он делится прогнозом, как на России скажется окончание поставок газа, за который она платила Украине на протяжении всей войны, и объясняет, почему российская экономика не будет разрушена. Также Фурса рассказывает о текущем состоянии экономики Украины, коррупции в стране и почему нынешний долг перед Европой конвертируется в долг перед самими собой.

  • В каком состоянии сейчас экономика Украины?

  • Помощь Эстонии Украине: ощутима ли, учитывая бюджетные ограничения страны?

  • Как бы вы ответили эстонощемельцам, недовольным ростом цен и связывающим это с поддержкой Украины?

  • Средства от США и ЕС: Украина должна будет их возвращать или это безвозмездная помощь?

  • Не кажется ли, что Украина слишком сильно зависит от помощи Запада?

  • Все ли средства, выделенные Украине, используются по назначению?

  • Возможны ли коррупционные составляющие в использовании международной помощи?

  • Как вы оцениваете скандал с организацией „Слава Украина“?

  • После окончания войны: возможны ли судебные разбирательства по вопросам коррупции?

  • Даже во время войны Россия продолжала платить Украине за газ — так ли это?

  • Что теряет Украина и Россия в результате прекращения транзита газа?

  • Сможет ли Европа отказаться от российского газа, и когда это может произойти?

  • Как сейчас можно оценить экономику России и что будет дальше?

  • В Украине отличный банкинг. Почему в Эстонии ничего подобного нет?

Поскольку вы часто выступаете экспертом по экономическим вопросам, расскажите, в каком состоянии сейчас находится экономика Украины?

Вопрос непростой. Всё зависит от того, с чем сравнивать. Если с экономикой Швейцарии, то, конечно, состояние не лучшее. Но если учитывать войну и текущий контекст, то экономика показывает очень хорошие результаты. Если говорить о тыле, то он, с экономической точки зрения, живёт почти так, будто войны нет. Да, влияние ощущается — это касается и инвестиций, и трудностей, с которыми сталкиваются компании. Но, учитывая, что мы говорим о третьем годе полномасштабной войны, ситуация в экономике выглядит почти как экономическое чудо.

Как вы оцениваете помощь Эстонии Украине? Можно ли её назвать ощутимой, учитывая, что Эстония — одна из самых маленьких стран, и её бюджет ограничен?

Я точно не знаю сумму, которую выделяет Эстония, но, скорее всего,

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