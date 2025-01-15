Жители возмущены: часть клиентов Lidl до сих пор не может пользоваться скидками

По подсчетам Государственного агентства данных, примерно половина жителей Литвы в группе от 65 до 74 лет не пользуется смартфонами. Однако это учитывают не все. В редакцию tv3.lt обратилась Ирена из Вильнюса, которая сказала, что ее почтенного возраста мама неплохо может о себе позаботиться, но не может пользоваться скидками сети Lidl, несмотря на то, что покупает все продукты в этом магазине (женщина живет рядом с магазином этой сети).

„У мамы нет смартфона. У нее есть телевизор. Интернет и приложения ей не нужны, ей и без них хорошо. Но справедливо ли, что лояльная клиентка Lidl не может пользоваться никакими скидками? В магазинах этой сети нет физических дисконтных карт – только приложение для смартфонов. Меня это возмущает – неужели сложно предоставить всем равные возможности, как в других магазинах?“ – интересовалась Ирена.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите признала, что у сети нет физических дисконтных карт. Одна из причин такого решения – устойчивость, желание снизить уменьшить пластика. „Мы заметили, что приложением Lidl Plus активно пользуются клиенты всех возрастных групп, включая пенсионеров. Государственное агентство данных сообщает. что количество пожилых людей, пользующихся смартфонами, удвоилось“, – заметила Скерсите. Она заверила, что этот показатель растет, а наши пенсионеры все чаще пользуются технологиями. Скерсите так прямо и не ответила на вопрос, почему сеть игнорирует и дискриминирует немалую часть жителе Литвы, но подчеркнула, что их работники всегда помогают покупателям разобраться в приложении, помогают его инсталлировать.