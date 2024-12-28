Банк Эстонии: с нового года при оплате наличными будет действовать правило округления

Правило округления будет действовать только при оплате покупок наличными. Правило округления не будет действовать при оплате банковской картой или через интернет-банк. Монеты номиналом 1 и 2 цента останутся законным платежным средством и после введения правила округления - их по-прежнему можно использовать для оплаты и принимать к оплате.

Обязанность округлять окончательную цену распространяется на предпринимателей в соответствии с Обязательственно-правовым законом и на торговцев, как на физических, так и на юридических лиц, в соответствии с Законом о защите прав потребителей. Юридическое лицо, деятельность которого регулируется публичным правом, считается торговцем, если оно действует в рамках частноправовых отношений в целях, связанных с его экономической или профессиональной деятельностью.

Повлияет ли это нововведение на цены?

„Отказ от использования в обращении мелких центовых монет хорошо повлияет на окружающую среду и не приведёт к какому-либо росту цен. Именно поэтому Lidl понимает необходимость и полезность этого нововведения, и мы заверяем наших клиентов, что рассчитываться мелкими монетами они смогут, как и прежде“, – сказала руководитель отдела коммуникаций Lidl Eesti Катрин Сеппель, добавив, что во всех магазинах Lidl будут чёткие инструкции, как округлять центы цены, и обслуживающий персонал в любой момент готов объяснить и помочь, если что-то окажется непонятным.

Те, кто расплачиваются наличными, смогут по-прежнему использовать 1- и 2-центовые монеты, но в качестве сдачи такие монеты больше выдаваться не будут. „Правило округления действует только в отношении общей суммы корзины покупок, а не каждого отдельного товара в ней“, – подчеркнула Сеппель.

Изменение не коснётся тех посетителей магазинов, которые оплачивают покупки платёжной картой, для них ничего не изменится, всё останется, как и прежде.

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