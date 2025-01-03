Уже 15-й в Эстонии: в Таллинне открывается новый магазин Lidl

В день открытия магазина всех посетителей ждут эксклюзивные предложения, предназначенные для этого магазина, а также ряд сюпризов и розыгрыш призов. Lidl советует обязательно заглянуть в новый магазин во время обеденного перерыва, так как с 12 до 14 часов по случаю открытия там будут продаваться хот-доги всего по 1 евро.

Новый магазин имеет торговый зал площадью 1501 квадратный метр. Рядом со зданием расположена парковка на 138 мест, 3 из которых предназначены для людей с ограниченными возможностями передвижения, 2 парковочных места — для семей. Также имеется 14 мест для парковки велосипедов и две точки зарядки для электромобилей.

Новый магазин - уже второй в столичном районе Кристийне и седьмой в Таллинне, с его открытием у торговой сети Lidl будет в Эстонии в общей сложности 15 магазинов.

Новый таллиннский магазин на Мустамяэ теэ открывается в четверг, 16 января, в 8.00. Время его работы — ежедневно с 8.00 до 22.00. Бесплатное время парковки на парковке магазина — 1,5 часа (на основании показаний парковочных часов). По всем вопросам покупатели могут обращаться по бесплатному телефонному номеру 800 0049 108 (в рабочие дни 8.00-18.00).

Начато строительство третьего магазина в Ласнамяэ

Немецкая торговая сеть, вышедшая на эстонский рынок два года назад, построит новый магазин (третий по счету) и в столичном районе Ласнамяэ. Магазин Lidl на территории, на которой много лет находилась заброшенная недостроенная поликлиника, появится в 2025 году.

Строительные работы по адресу Линнамяэ теэ, 28 начались на в середине ноября. Помимо строительства магазина, Lidl планирует инвестировать в улучшение местной инфраструктуры и озеленение окрестностей, сообщила пресс-служба компании.

Общая торговая площадь Lidl на Линнамяэ теэ составит 1501 квадратный метр. Для посетителей будет построена автостоянка на 130 парковочных мест.

Договор о строительстве магазина заключен с компанией Tallinna Ehitustrust OÜ.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить