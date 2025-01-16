Быстрый приток новых квалифицированных учителей обещают к началу учебного года

Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул стратегическое значение сотрудничества с программой НКО ASÕP. „Нехватка учителей – одна из самых серьезных проблем системы образования не только в Таллинне, но и по всей Эстонии. Партнерство с НКО ASÕP открывает возможность привлечь в школы специалистов с магистерской степенью, сменивших профессию, которые обогатят учебный процесс своим уникальным опытом и внесут значительный вклад в формирование нового поколения педагогов, – сказал Яшин. – Помимо увеличения числа учителей, крайне важно обеспечить высокое качество образования для каждого ученика. Расширение этого партнерства приобретает особую актуальность именно сейчас, поскольку в сентябре начинается второй этап перехода на эстонский язык обучения, и столичным школам снова потребуется значительное количество новых педагогов“.

По словам руководителя по найму персонала Таллиннского департамента образования Аннели Танк, сотрудничество частного и публичного сектора имеет важное значение. „С учетом текущей экономической ситуации и прогнозов на рынке труда системе образования особенно необходимы оперативные и практичные решения для привлечения специалистов с магистерской степенью в школы и детские сады. Партнерство с частным сектором и некоммерческими организациями – необходимый и естественный шаг. Мы гордимся тем, что смогли запустить педагогический инкубатор совместно с высоко ценимой профессиональным сообществом организацией ASÕP и нашим давним, надежным партнером – Таллиннским университетом“.