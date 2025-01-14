14.01.2025, 17:20
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ сыграет с командой „Тартуского университета“
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках Эстонско-Латвийской баскетбольной лиги Optibet, пярнуский клуб „Садам“ примет дома команду „Тартуского университета“. Матч начнется в 19:00, и его смогут смотреть в прямом эфире все подписчики Delfi.
После смены главного тренера пярнуский клуб „Садам“ под руководством Кристьяна Эварта одержал три победы подряд, победив Кейласкую баскетбольную школу, „Виймси“ и „Кейла Кулбет“.
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