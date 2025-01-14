СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ сыграет с командой „Тартуского университета“

После смены главного тренера пярнуский клуб „Садам“ под руководством Кристьяна Эварта одержал три победы подряд, победив Кейласкую баскетбольную школу, „Виймси“ и „Кейла Кулбет“.

В свою очередь, „Тартуский университет“ на прошлой неделе потерпел два крупных поражения: сначала в еврокубке они уступили „Волунтари“ со счетом 64:113, а затем в домашней лиге проиграли „ТатТех/Алексела“ со счетом 76:103.