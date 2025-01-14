Баскетбол
14.01.2025, 17:20

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ сыграет с командой „Тартуского университета“

 
Начало в 19:00
Tartu Ülikool Maks & Moorits vs TalTech/ALEXELA 11.01.25
Tartu Ülikool Maks & Moorits vs TalTech/ALEXELA 11.01.25
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках Эстонско-Латвийской баскетбольной лиги Optibet, пярнуский клуб „Садам“ примет дома команду „Тартуского университета“. Матч начнется в 19:00, и его смогут смотреть в прямом эфире все подписчики Delfi.

После смены главного тренера пярнуский клуб „Садам“ под руководством Кристьяна Эварта одержал три победы подряд, победив Кейласкую баскетбольную школу, „Виймси“ и „Кейла Кулбет“.

В свою очередь, „Тартуский университет“ на прошлой неделе потерпел два крупных поражения: сначала в еврокубке они уступили „Волунтари“ со счетом 64:113, а затем в домашней лиге проиграли „ТатТех/Алексела“ со счетом 76:103.

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