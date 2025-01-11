ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: „ТалТех“ одержал разгромную победу в дерби двух университетов

„ТалТех“ сразу захватил инициативу, выиграв первую четверть с разницей в 10 очков — 29:19, а на перерыв ушел с преимуществом 51:32. Перед последней четвертью отставание хозяев площадки составило уже 28 очков, и в итоге „ТалТех“ уверенно одержал победу, завершив матч со счетом 103:76.