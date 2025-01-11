11.01.2025, 12:43
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: „ТалТех“ одержал разгромную победу в дерби двух университетов
Смотрите матч в записи!
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 11 января, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Тартуского университета“ проиграла в домашнем матче столичному клубу „ТалТех/Алексела“ со счетом 76:103.
„ТалТех“ сразу захватил инициативу, выиграв первую четверть с разницей в 10 очков — 29:19, а на перерыв ушел с преимуществом 51:32. Перед последней четвертью отставание хозяев площадки составило уже 28 очков, и в итоге „ТалТех“ уверенно одержал победу, завершив матч со счетом 103:76.
Уже подписаны?