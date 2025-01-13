ВИДЕО | „Вы — предатели родины!“ Грузинский экс-баскетболист „Тартуского университета“ напал на соотечественника в Абу-Даби

38-летний Виктор Саникидзе, бывший баскетболист „Тартуского университета“, после завершения спортивной карьеры активно занялся политикой и стал членом правящей партии Грузии — „Грузинская мечта“, которая считается пророссийской. В минувшие выходные, вместе с коллегами по партии, он посетил Абу-Даби, но поездка закончилась инцидентом.

Как сообщают грузинские СМИ, в ходе визита Саникидзе вступил в конфликт с соотечественником Лашей Габиташвили, который обвинил членов „Грузинской мечты“ в государственной измене. Габиташвили крикнул: „Вы — предатели родины! Как вы можете сидеть здесь, если только вчера арестовали журналистов и избивали протестующих?“ Он также назвал политиков „русскими рабами“.

„Вы слышали о том, что произошло вчера в Батуми, до вашего приезда? Знаете ли вы случаи, когда людей арестовывали за плакаты? Знаете ли вы, что в ноябре на улице Руставели пытали людей?“ — такие вопросы задал гражданин в опубликованном 12 января в соцсети видео.

Дело завершилось тем, что на следующий день политики напали на Лашу Габиташвили, который ужинал в отеле. В драке, помимо Виктора Саникидзе, также участвовали депутаты Иракли Заркуа и Гела Самхараули.

„Я спустился позавтракать, сидел один... Они были расстроены вчерашним событием и бросились ко мне“, — говорит Габиташвили.

Видео:

Габиташвили и его жена сидят за столом, когда к сидящему Габиташвили подбегает Ираклий Заркуа, бросает ему в лицо еду с тарелки и избивает. Рядом с ним находится и Виктор Саникидзе.

На втором видео Лаша Габиташвили бьет Ираклия Заркуа, после чего Виктор Саникидзе подбегает к нему и наносит удар сзади. В это время другой депутат, Гела Самхараули, хватает Габиташвили за руку и говорит: „Выходи, выходи“.

На третьем видео Габиташвили и парламентарии ругаются друг с другом.

„Ты больше не приедешь в Тбилиси? Мать твою“, — говорит Саникидзе Габиташвили в третьем видео.

После этого Саникидзе подбегает к нему, замахивается кулаком и бьет Габиташвили. В ответ Габиташвили наносит удар ногой в живот Саникидзе.

В сезоне 2008/2009 Виктор Саникидзе выступал за команду „Тартуского университета“, а затем продолжил карьеру в других европейских клубах. Среди них были итальянские „Виртус“ и „Сиена“, испанская „Сарагоса“ и казанский УНИКС.

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