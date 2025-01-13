Россия добавила вице-канцлера МИД Эстонии в список лиц, которым запрещен въезд в РФ

Об этом сообщило российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве.

По его словам, Линд закрыли въезд в Россию в ответ на аннулирование визы официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой перед совещанием министров иностранных дел ОБСЕ в начале декабря 2024 года, о котором стало известно накануне мероприятия.

Как сообщали немецкие СМИ, Мальта аннулировала визу Захаровой, поскольку сделанное для нее исключение, позволившее ей въезд в Европейский союз, было оспорено Эстонией, Латвией и Литвой.

В марте прошлого года въезд в РФ запретили также бывшему премьер-министру Эстонии Кае Каллас, премьер-министру Латвии Эвике Силине и ряду других высокопоставленных чиновников стран Балтии.

В ведомстве заявили, что всего в последнее время в черный список были включены 347 граждан Эстонии, Латвии и Литвы. Среди причин этого названы „враждебная политика государств Прибалтики в отношении России“, „варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям“ и „преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями“.

МИД России обычно не сообщает имена людей, которым запрещен въезд, однако на этот раз ведомство опубликовало имена 23 из 347 человек, включенных в черные списки. Помимо Каллас и Силини, там оказались, в частности, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы Маргус Цахкна, Кришьянис Кариньш и Габриэлюс Ландсбергис, а также бывшие президенты Латвии и Эстонии Вайра-Вике Фрейберга и Керсти Кальюлайд.

Наряду с Каллас, Цахкна и Кальюлайд от Эстонии в список попали Ээрик-Нийлес Кросс, Калле Лаанет, Михаил Лотман, Марко Михкельсон, Хенн Пыллуаас, Юри Ратас и Лаури Хуссар.

В феврале 2024 стало известно, что МВД России объявило Каю Каллас в розыск на территории РФ. Что произошло бы в гипотетическом случае, если бы Каллас решила въехать в Россию — ей бы отказали во въезде или задержали бы, — неясно.

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