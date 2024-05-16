ФСБ включила Эстонию в число самых популярных направлений для поездок за рубеж среди россиян в 2024 году

Как следует из статистики Погранслужбы ФСБ, всего россияне в первом квартале 2024 года выезжали за рубеж со всеми целями 5 329 249 раз, это на 8,8% больше, чем за тот же период 2023 года.

Самыми популярными направлениями зарубежных поездок стали Абхазия (899 тыс.), Турция (643,8 тыс.), ОАЭ (572,2 тыс.), Казахстан (486,9 тыс.), Таиланд (486,8 тыс.), Китай (327 тыс.), Египет (300,4 тыс.), Грузия (196,8 тыс.), Армения (194,6 тыс.), Эстония (155,5 тыс.).

Тот факт, что Эстония оказалась включена в число самых популярных направлений для зарубежных поездок граждан РФ в первом квартале 2024 года (и оказалась единственной страной ЕС в списке), предположительно, можно связать с тем, что после закрытия границ некоторых европейских стран для россиян и прекращения прямого авиасообщения стран ЕС с Россией Эстония стала важным транзитным направлением для граждан РФ, имеющих туристические визы и виды на жительство, выданные другими европейскими странами. Особенно увеличился транзитный пассажиропоток через Эстонию после того, как границу с Россией закрыла Финляндия. Также можно предположить, что на статистику зарубежных поездок среди граждан РФ могут влиять жители Ивангорода с российским гражданством и эстонским видом на жительство, многие из которых часто посещают Россию.

Среди непосредственно туристических направлений среди россиян (общее число таких поездок - 2 млн.) лидируют ОАЭ (429,4 тыс. поездок с целью туризма), Турция (366 тыс.), Таиланд (353,5 тыс.), Египет (233,6 тыс.), Китай (163 тыс.), Армения (58,6 тыс.), Шри-Ланка (53,4 тыс.), Куба (48,5 тыс.), Азербайджан (43 тыс.), Грузия (37,6 тыс.). Во вторую десятку самых популярных туристических направлений, по данным ФСБ, вошли Узбекистан, Мальдивы, Казахстан, Индия, Катар, Сербия, Оман, Киргизия, Сейшелы, Маврикий.