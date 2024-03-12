МИД РФ запретил въезжать в Россию премьеру Эстонии Кае Каллас и еще девяти эстонским политикам

В ведомстве заявили, что всего в последнее время в черный список были включены 347 граждан Эстонии, Латвии и Литвы. Среди причин этого названы „враждебная политика государств Прибалтики в отношении России“, „варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям“ и „преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями“.

МИД России обычно не сообщает имена людей, которым запрещен въезд, однако на этот раз ведомство опубликовало имена 23 из 347 человек, включенных в черные списки. Помимо Каллас и Силини, там оказались, в частности, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы Маргус Цахкна, Кришьянис Кариньш и Габриэлюс Ландсбергис, а также бывшие президенты Латвии и Эстонии Вайра-Вике Фрейберга и Керсти Кальюлайд.

Наряду с Каллас, Цахкна и Кальюлайд от Эстонии в список попали Ээрик-Нийлес Кросс, Калле Лаанет, Михаил Лотман, Марко Михкельсон, Хенн Пыллуаас, Юри Ратас и Лаури Хуссар.

В феврале стало известно, что МВД России объявило Каю Каллас в розыск на территории РФ. Что произошло бы в гипотетическом случае, если бы Каллас решила въехать в Россию — ей бы отказали во въезде или задержали бы, — неясно.

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