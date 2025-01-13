ОТ РЕДАКЦИИ | График или жизнь? Водитель автобуса в ответе за пассажиров(1)
Во время субботнего снежного шторма несколько рейсовых автобусов оказались в кюветах. К счастью, обошлось без пострадавших, но это тот случай, когда следует напомнить водителям автобусов: в таких экстремальных условиях не нужно спешить ради соблюдения графика — важнее, чтобы все добрались до места назначения в безопасности.
Дорожные условия в Эстонии в минувшие выходные были сложными. В ряде мест пришлось ввести особый режим содержания дорог. В целом, можно сказать, что с уборкой снега и уходом за дорогами в этих экстремальных условиях справились довольно хорошо.
Замечания, однако, заслуживает то, как обновлялась информация на электронных табло на крупных шоссе: несмотря на условия, знаки по-прежнему показывали разрешенную скорость в 90 км/ч, которая совершенно не годится для поездок по заметенной снегом дороге, при ограниченной видимости. Водители и сами должны помнить, что максимально разрешенная скорость — не то же самое, что обязательная. В условиях, которые наблюдались в субботу, — метель, гололедица и сильный снегопад — разумнее было двигаться медленнее и соблюдать большую дистанцию с другими автомобилями, ведь на скользкой дороге тормозной путь может значительно увеличиваться.
Судя по количеству новостей об авариях на дорогах за минувшие выходные, очевидно, что далеко не все водители знают, как правильно вести себя в таких условиях, а некоторые сознательно игнорируют рекомендации, чем создают опасность не только для себя, но и для других участников дорожного движения.
Ответственность водителя автобуса очень высока: он должен быть профессионалом, который умеет предвидеть возможные опасности на дороге и предугадывать поведение других водителей. От него зависят здоровье и жизнь пассажиров.
Тревожных новостей в эти выходные было много: три автобуса, не справившись с тяжелыми дорожными условиями, съехали в кювет. К счастью, обошлось без пострадавших, но в будущем подобные ситуации могут закончиться гораздо хуже. Ответственность водителя автобуса очень высока: он должен быть профессионалом, который умеет предвидеть возможные опасности на дороге и предугадывать поведение других водителей. От него зависят здоровье и жизнь пассажиров. С другой стороны, на водителях автобусов лежит и ответственность за соблюдение графика, за то, чтобы пассажиры вовремя добрались до места назначения. До сих пор ходят пугающие рассказы, будто в некоторых автобусных компаниях действуют системы штрафов и бонусов, которые применяют в зависимости от того, насколько точно водитель придерживается графика. При этом наличие таких систем наказаний и поощрений никто не признает, ведь они стимулируют рискованное поведение водителей.
Необходимость соблюдать график дополнительно давит на водителей, и в сложных дорожных условиях это может привести к трагедии. Да, нашлось устраивающее всех объяснение: дорога была скользкой, а боковой ветер сильным. И хотя влияние ветра и гололеда нельзя недооценивать, автобус чаще всего оказывается в кювете из-за ошибок управления и неправильного выбора скорости. Автобусным компаниям следует побеседовать со своими водителями. В экстремальных условиях, подобных тем, что были в субботу, важнее не пунктуальность, а то, чтобы все добрались до места назначения целыми и невредимыми.
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