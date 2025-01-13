ОТ РЕДАКЦИИ | График или жизнь? Водитель автобуса в ответе за пассажиров

Дорожные условия в Эстонии в минувшие выходные были сложными. В ряде мест пришлось ввести особый режим содержания дорог. В целом, можно сказать, что с уборкой снега и уходом за дорогами в этих экстремальных условиях справились довольно хорошо.

Замечания, однако, заслуживает то, как обновлялась информация на электронных табло на крупных шоссе: несмотря на условия, знаки по-прежнему показывали разрешенную скорость в 90 км/ч, которая совершенно не годится для поездок по заметенной снегом дороге, при ограниченной видимости. Водители и сами должны помнить, что максимально разрешенная скорость — не то же самое, что обязательная. В условиях, которые наблюдались в субботу, — метель, гололедица и сильный снегопад — разумнее было двигаться медленнее и соблюдать большую дистанцию с другими автомобилями, ведь на скользкой дороге тормозной путь может значительно увеличиваться.

Судя по количеству новостей об авариях на дорогах за минувшие выходные, очевидно, что далеко не все водители знают, как правильно вести себя в таких условиях, а некоторые сознательно игнорируют рекомендации, чем создают опасность не только для себя, но и для других участников дорожного движения.

Ответственность водителя автобуса очень высока: он должен быть профессионалом, который умеет предвидеть возможные опасности на дороге и предугадывать поведение других водителей. От него зависят здоровье и жизнь пассажиров.