10.01.2025, 15:57
Яанус Рийбе: можем ли мы обойтись без соли, когда боремся с гололедом зимой?
ФОТО: | Delfi Meedia
Когда смотришь на улицы Таллинна, бросается в глаза, как они из года в год „утопают“ в соли. Поневоле задумаешься: действительно ли это лучшее и единственное решение? Улицы, покрытые хлоридами, — это неизбежность наших зим или результат ошибок, допущенных в ходе планирования на протяжении многих лет?
Бесспорно, борьба с гололедом крайне важна, она помогает избежать серьезных травм и спасает жизни. Однако настало время задать вопрос, как именно и с помощью каких средств она осуществляется, и являются ли сегодняшние методы лучшими с точки зрения экологии и здоровья.
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