Яанус Рийбе: можем ли мы обойтись без соли, когда боремся с гололедом зимой?

Когда смотришь на улицы Таллинна, бросается в глаза, как они из года в год „утопают“ в соли. Поневоле задумаешься: действительно ли это лучшее и единственное решение? Улицы, покрытые хлоридами, — это неизбежность наших зим или результат ошибок, допущенных в ходе планирования на протяжении многих лет?