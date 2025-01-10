Мнение
10.01.2025, 15:57

Яанус Рийбе: можем ли мы обойтись без соли, когда боремся с гололедом зимой?

 
Таллинн утопает в снегу
Таллинн утопает в снегу
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Когда смотришь на улицы Таллинна, бросается в глаза, как они из года в год „утопают“ в соли. Поневоле задумаешься: действительно ли это лучшее и единственное решение? Улицы, покрытые хлоридами, — это неизбежность наших зим или результат ошибок, допущенных в ходе планирования на протяжении многих лет?

Бесспорно, борьба с гололедом крайне важна, она помогает избежать серьезных травм и спасает жизни. Однако настало время задать вопрос, как именно и с помощью каких средств она осуществляется, и являются ли сегодняшние методы лучшими с точки зрения экологии и здоровья.

Правила благоустройства Таллинна допускают использование гранитной крошки на пешеходных дорожках в качестве средства против гололеда, но подход к методам борьбы с гололедом должен быть комплексным, так как город и окружающая среда — это единое целое. Когда проезжая часть покрыта хлоридами и солевыми смесями, это неизбежно распространяется и на тротуары, зеленые зоны и окружающую среду.

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