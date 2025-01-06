ОТ РЕДАКЦИИ | Вице-мэр Пере, где тракторы, где снегоуборочные машины? Жители столицы погребены под снегом!(2)
Кто-то, возможно, надеялся, что вице-мэр из стана реформистов - Пяртель-Пеэтер Пере лихо возьмет на абордаж роту снегоуборочных машин и тракторов и велит им срочно убирать город, но этого не случилось.
Если нынешняя коалиция из четырёх партий покажется избирателям слишком слабой в решении коммунальных вопросов, например, снежных завалов в городе, которые в пятницу парализовали движение в Таллинне, это может обернуться для нее поражением на местных выборах.
В минувшую пятницу в Эстонии прошел сильный снегопад, наутро жители Таллинна обнаружили, что главные дороги города погребены под снегом, которого даже не касался ковш снегоуборочной машины. Многие помянули добрым словом новую столичную власть, опоздав на работу и учебу.
Снег, которого не хватало нам в декабре для создания волшебной атмосферы зимних праздников, с лихвой порадовал нас в первые дни января – местами выпало до 40 см осадков. Конечно, такой снегопад заметно осложнил движение транспорта, и количество дорожных аварий увеличилось.
Жители столицы обрадовались снегу! Настолько, что как будто решили простить городским властям и, в особенности, вице-мэру Пяртелю-Пеэтеру Пере громкие обещания, которые не были выполнены ни в пятницу, ни на выходных. Четыре партии, которые сместили Центристскую партию, заверяли, что Таллинн полностью возьмет на себя уборку снега, в том числе и на тротуарах перед домами, принадлежащих частным собственникам. Этого столичные жители, однако, не увидели, как не увидели и самого вице-мэра Пяртель-Пеэтера Пере, которого внезапный приход зимы в пятницу обрадовал так сильно, что он решил отключить телефон и исчезнуть с радаров журналистов. Разве что он сам застрял где-то в сугробах на своем веселом трехколесном велосипеде, на котором однажды лихо взял на абордаж целый автобус, решивший заехать на полосу для велосипедистов. Кто-то, возможно, надеялся, что Пере так же возьмет на абордаж роту снегоуборочных машин и тракторов и велит им срочно убирать город, но этого не случилось.
В целом, уборка снега в пятницу и на выходных, а точнее ее отсутствие, подала жителям столицы плохой сигнал. Можно, конечно, найти оправдание, что за сутки выпало около 20 см снега и убрать его всюду просто невозможно. Но беспокойство вызывает то, как расслабленно и непринужденно проводилась уборка на крупных магистралях Таллинна, таких как Лаагна теэ, Пирита теэ, Таммсааре теэ, Петербури теэ и других. В такой ситуации усилия следовало бы сосредоточить именно на поддержании проходимости этих дорог. Но вместо этого их убирали неспешно, словно наши коммунальные службы работали в стиле итальянских или испанских городов, где сиеста ценится больше, чем прямые обязанности. Потому что спецтехники на этих крупных таллиннских дорогах в снежную пятницу было не видно.
Скорее всего, этот случай быстро забудется, и Пяртель-Пеэтер Пере снова сможет выйти из своего укрытия.
Это первый случай, когда новая городская власть Таллинна, которая до сих пор проявляла себя гораздо эффективнее предыдущей, столкнулась с зимними условиями и не сумела отреагировать должным образом. Остается надеяться, что в будущем приход зимы не удивит нынешнюю городскую власть, как это произошло в пятницу. Скорее всего, этот случай быстро забудется, и Пяртель-Пеэтер Пере снова сможет выйти из своего укрытия. Но если подобное будет повторяться, это может сказаться на результатах грядущих выборов. Избиратель может быть злопамятен, когда дело касается его личного комфорта.
Когда Кылварт и его коллеги из Центристской партии лишились власти в городе, до местных выборов оставалось чуть больше года. Не секрет, что новая коалиция много чего пообещала, причем некоторые из обещаний вызвали недоумение – в первую очередь из-за того, что возник вопрос: откуда планируется взять деньги для реализации? Например, на уборку снега. Так как до местных выборов осталось немного времени, политики не могут рассчитывать, что избиратель забудет об обещаниях.
В этом году жители Таллинна могут сделать свой выбор, исходя из того, кто покажется им более эффективным в вопросах коммунального хозяйства. Сейчас центристы скрещивают пальцы в надежде, что этой зимой Таллинн окончательно погребет под снегом, а Пяртель-Пеэтер Пере со своим любимым велосипедом останется столь же неуловимым для журналистов, как бравый герой Зорро.
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