ОТ РЕДАКЦИИ | Вице-мэр Пере, где тракторы, где снегоуборочные машины? Жители столицы погребены под снегом!

Если нынешняя коалиция из четырёх партий покажется избирателям слишком слабой в решении коммунальных вопросов, например, снежных завалов в городе, которые в пятницу парализовали движение в Таллинне, это может обернуться для нее поражением на местных выборах.

В минувшую пятницу в Эстонии прошел сильный снегопад, наутро жители Таллинна обнаружили, что главные дороги города погребены под снегом, которого даже не касался ковш снегоуборочной машины. Многие помянули добрым словом новую столичную власть, опоздав на работу и учебу.

Снег, которого не хватало нам в декабре для создания волшебной атмосферы зимних праздников, с лихвой порадовал нас в первые дни января – местами выпало до 40 см осадков. Конечно, такой снегопад заметно осложнил движение транспорта, и количество дорожных аварий увеличилось.

Жители столицы обрадовались снегу! Настолько, что как будто решили простить городским властям и, в особенности, вице-мэру Пяртелю-Пеэтеру Пере громкие обещания, которые не были выполнены ни в пятницу, ни на выходных. Четыре партии, которые сместили Центристскую партию, заверяли, что Таллинн полностью возьмет на себя уборку снега, в том числе и на тротуарах перед домами, принадлежащих частным собственникам. Этого столичные жители, однако, не увидели, как не увидели и самого вице-мэра Пяртель-Пеэтера Пере, которого внезапный приход зимы в пятницу обрадовал так сильно, что он решил отключить телефон и исчезнуть с радаров журналистов. Разве что он сам застрял где-то в сугробах на своем веселом трехколесном велосипеде, на котором однажды лихо взял на абордаж целый автобус, решивший заехать на полосу для велосипедистов. Кто-то, возможно, надеялся, что Пере так же возьмет на абордаж роту снегоуборочных машин и тракторов и велит им срочно убирать город, но этого не случилось.