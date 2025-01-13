Нарвский журналист сравнил новую городскую коалицию с колесом из „Мертвых душ“

„Надо учитывать, что выборы 2021 года, возможно, были первыми демократическими выборами за долгую историю нарвской демократии – в кавычках в основном. То есть тот результат, который был в 2021 году в общем-то противоречил многим вещам и было сложно тем составом горсобрания, который был избран, справляться с ситуацией. Мы увидели, что справляться не получается, но потихоньку все идет в правильную сторону. Я считаю, что дальше будет лучше и лучше“, – ответил Викулов.

По словам Викулова, переворот Стальнухина и Райк в конце ноября в некотором смысле произошел не благодаря их огромным усилиям. „Это была ситуация, когда власть буквально „лежала“, и встал вопрос „кто ее поднимет“. Кто объединится, создаст новое большинство, потому что в старом уже были проблемы – оно фактически перестало функционировать“, – сказал он.

Избиратель устал от политических распрей. Людей волнуют насущные вопросы – как справиться с кризисом, оплатить взлетевшие счета за отопление и дожить до очередной пенсии или зарплаты. Так сможет ли новая власть работать эти несколько месяцев так, чтобы спокойно заниматься городскими вопросами, а не внутренними интригами?

„Это как в начале „Мертвых душ“: два мужика обсуждают, доедет ли это колесо до Москвы, то есть может доехать, а может и не доехать. Я не знаю. Может, развалится через месяц. Тут важный момент, что и у депутатов, и в целом у депутатского корпуса сейчас большая усталость от бурных событий последних месяцев, им тоже хочется какой-то стабильности, не только избирателям“, – заключил журналист.

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