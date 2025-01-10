Сколько депутаты Нарвы получают за членство в советах городских учреждений?

Свои места в этих советах потеряли все депутаты центристской фракции, оказавшиеся в оппозиции. На заседании городской управы Нарвы, которое состоялось 8 января, было принято решение о прекращении их членства пока в шести советах городских учреждений, и назначении на освободившиеся места депутатов правящей коалиции.

Согласно городскому законодательству Нарвы, за членство в советах муниципальных учреждений может быть назначена ежемесячная денежная компенсация. Фактически, исходя из масштабов деятельности учреждения, эти компенсации могут быть разные, как нулевые, так и довольно значительные по меркам средних доходов жителей Нарвы.

По имеющейся у „НГ“ информации, например, в совете целевого учреждения „Нарвская больница“ его председателю выплачивается каждый месяц по 700 евро, и 500 евро получает рядовой член.

Точно такие же денежные выплаты производятся в отношении членов совета акционерного общества „Нарва-Веси“, целевых учреждений „Нарва Линнарендус“ и „Нарва Линнаэламу“.

А вот в совете нарвского „Центра обращения отходов“ оплаты куда скромнее — 150 евро его председателю, и по 100 евро рядовым членам.

И в совете целевого учреждения „Нарвский порт“ председатель получает всего 75 евро, а рядовому члену ничего не платят.

Даже в совете практически давно уже неработающего предприятия „Нарва Трансервис-Н“, хотя рядовым членам эта работа не оплачивается, председатель все-таки получает ежемесячно по 150 евро.

Что касается оплаты труда представителей власти Нарвы, то из городского бюджета мэру города выплачивается 4000 евро, вице-мэра получает 3500 евро.

Оклад председателя Нарвского городского собрания составляет 4000 евро. Но если он имеет другую основную работу, то зарплата снижается вдвое – до 2000 евро. Заместители председателя горсобрания Нарвы получают по 1500 евро.