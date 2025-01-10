Сколько депутаты Нарвы получают за членство в советах городских учреждений?(2)
Свои места в этих советах потеряли все депутаты центристской фракции, оказавшиеся в оппозиции. На заседании городской управы Нарвы, которое состоялось 8 января, было принято решение о прекращении их членства пока в шести советах городских учреждений, и назначении на освободившиеся места депутатов правящей коалиции.
Согласно городскому законодательству Нарвы, за членство в советах муниципальных учреждений может быть назначена ежемесячная денежная компенсация. Фактически, исходя из масштабов деятельности учреждения, эти компенсации могут быть разные, как нулевые, так и довольно значительные по меркам средних доходов жителей Нарвы.
По имеющейся у „НГ“ информации, например, в совете целевого учреждения „Нарвская больница“ его председателю выплачивается каждый месяц по 700 евро, и 500 евро получает рядовой член.
Точно такие же денежные выплаты производятся в отношении членов совета акционерного общества „Нарва-Веси“, целевых учреждений „Нарва Линнарендус“ и „Нарва Линнаэламу“.
А вот в совете нарвского „Центра обращения отходов“ оплаты куда скромнее — 150 евро его председателю, и по 100 евро рядовым членам.
И в совете целевого учреждения „Нарвский порт“ председатель получает всего 75 евро, а рядовому члену ничего не платят.
Даже в совете практически давно уже неработающего предприятия „Нарва Трансервис-Н“, хотя рядовым членам эта работа не оплачивается, председатель все-таки получает ежемесячно по 150 евро.
Что касается оплаты труда представителей власти Нарвы, то из городского бюджета мэру города выплачивается 4000 евро, вице-мэра получает 3500 евро.
Оклад председателя Нарвского городского собрания составляет 4000 евро. Но если он имеет другую основную работу, то зарплата снижается вдвое – до 2000 евро. Заместители председателя горсобрания Нарвы получают по 1500 евро.
Рядовым нарвским депутатам ежемесячно выплачивается сумма в размере 80% от минимальной заработной платы в Эстонии. При этом председатели комиссии при городском собрании Нарвы дополнительно получают по 20%, а их заместители – по 10% от „минималки“.
В 2025 году размер минимальной зарплаты в Эстонии вырос с 820 до 887 евро.
Всего в Нарвском горсобрании 31 депутат. Во фракцию Центристской партии входят 10 человек. В составивших правящую коалицию фракции „Нарву 2.0.“ — 8 депутатов, а в Respekt — 6. Внефракционными теперь являются семь депутатов.