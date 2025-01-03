Катри Райк: Нарва может поблагодарить правительство

„В Нарве будет построена новая когенерационная станция, и вполне вероятно, что цена на тепло останется на уровне 2024 года. Однако до 2028 года, когда станция будет готова, необходимо найти временное решение“, - написала Катри Райк на своей страничке в Facebook.

Комментируя обещание кабмина, Райк добавила, что вся Нарва может поблагодарить правительство.

„Это тот случай, когда вся Нарва может сказать правительству „Спасибо“. Спасибо министрам, которые в последние дни изучали ситуацию, держали нас в курсе событий и с кем вместе мы можем радоваться“, - отметила политик.

RusDelfi писал, что в рамках возведения новых управляемых станций, правительство на днях в числе прочего обсудило увеличение уставного капитала Eesti Energia для строительства газовой электростанции в городе Нарва, которая также решит вопрос обеспечения города теплом.

Правительство уже одобрило предложение о создании резервной меры для островов, чтобы гарантировать сохранение существующих управляемых мощностей до тех пор, пока не будут построены новые. Такие решения как сланцевые электростанции также помогают снизить цену на электроэнергию во время пиковых нагрузок.

Обсуждался также вывод на рынок электростанции Кийса, если анализ, проведенный в сотрудничестве с Министерством климата и Elering, подтвердит, что это решение снизит цену для потребителей. Анализ будет завершен в марте 2025 года.

В конце прошлого года Министерство климата представило правительству план поддержки строительства ветряных электростанций, в результате которого к 2029 году к Эстонии будет добавлено 1350 МВт береговых ветряных электростанций и к 2033 году 1000 МВт морских ветряных электростанций. Кроме того, правительство внесло в Рийгикогу предложение о строительстве более длинных прямых линий, что обеспечит более выгодные сетевые тарифы для промышленности и создаст благоприятные условия для подключения крупных производителей и потребителей к магистральной сети.