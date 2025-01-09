Исторический день: в список идентификационных средств для э-голосования в Эстонии добавили Smart-ID

По словам руководителя государственной избирательной службы по организации выборов Арне Койтмяэ, добавление дополнительной возможности идентификации сделает электронное голосование более удобным, поскольку большое количество людей предпочитают Smart-ID в качестве повседневного электронного инструмента идентификации. „Техническая готовность к внедрению Smart-ID уже есть, а необходимые поправки в законодательстве вступили в силу “, — отметил Койтмяэ.

Согласно поправке в Законе о выборах в Рийгикогу, принятой в прошлом году, избиратель может идентифицировать себя в системе электронного голосования не только с помощью документов, выданных на основании Закона о документах, удостоверяющих личность (ID-карта и Mobiil-ID), но и посредством эквивалентного инструмента электронной системы идентификации. Для этого способ электронной идентификации должен соответствовать высокому уровню надежности, установленному регламентом Европейского парламента и Совета об электронной идентификации и электронных транзакциях (№ 910/2014, eIDAS) и иметь соответствующее действующее разрешение.

Smart-ID, созданный компанией SK ID Solutions AS, сертифицирован в соответствии с регламентом eIDAS, а учетные записи, выпущенные на основе эстонского персонального идентификационного кода, имеют в Эстонии высокий уровень надежности. Основанием для регистрации в Эстонии учетной записи Smart-ID является национальный документ, удостоверяющий личность.

Для безопасного электронного голосования избиратели должны будут заранее проверить, действительны ли сертификаты их персонального идентификационного устройства (ID-карта, Mobiil-ID или Smart-ID).

Неделя выборов в муниципальные органы власти пройдет с 13 по 19 октября 2025 года.

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