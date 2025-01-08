„С Рождеством всех, включая замечательных китайских солдат, которые с любовью, но незаконно эксплуатируют Панамский канал (при строительстве которого 110 лет назад мы потеряли 38 000 человек), постоянно следя за тем, чтобы Соединенные Штаты вкладывали миллиарды долларов в „ремонт“, но абсолютно ничего не говоря „ни о чем“. Также губернатору Канады Джастину Трюдо, налоги граждан которой слишком высоки, но если Канада станет нашим 51-м государством, то их налоги снизятся более чем на 60 %, их бизнес немедленно удвоится, и они будут защищены в военном отношении так, как ни одна другая страна в мире. То же самое можно сказать и о жителях Гренландии, которые нуждаются в Соединенных Штатах для целей национальной безопасности и которые хотят, чтобы США были там - и мы будем!“ - говорится в первом посте.