Кая Каллас может поехать на встречу с Трампом вместе с министрами иностранных дел ряда стран Европы
Франция, Германия и Польша планируют поездку своих министров иностранных дел в США после инаугурации Дональда Трампа как знак единства. Компанию им может составить и Кая Каллас, пишет Politico.
Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши запланировали поездку в Вашингтон вскоре после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, сообщили POLITICO три дипломата Евросоюза.
Идея совместной поездки министров из трех основных стран ЕС заключается в том, чтобы устроить „демонстрацию европейского единства“, сказал один из дипломатов, которому, как и двум другим, была гарантирована анонимность при обсуждения предполагаемого визита.
Поездка все еще находится на стадии планирования, и дата пока не определена. Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского может, по словам двух источников, сопровождать и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Лидеры ЕС выразили готовность работать с администрацией Трампа, но также опасаются таких шагов, как резкое повышение торговых пошлин или угрозы Трампа аннексировать Гренландию, автономную территорию Королевства Дании, которое является членом не только ЕС, но и НАТО, как и США.
Дискуссии по поводу политики вступающего в должность президента США Дональда Трампа начались после того, как 25 декабря в соцсети Truth появились два его поста.
„С Рождеством всех, включая замечательных китайских солдат, которые с любовью, но незаконно эксплуатируют Панамский канал (при строительстве которого 110 лет назад мы потеряли 38 000 человек), постоянно следя за тем, чтобы Соединенные Штаты вкладывали миллиарды долларов в „ремонт“, но абсолютно ничего не говоря „ни о чем“. Также губернатору Канады Джастину Трюдо, налоги граждан которой слишком высоки, но если Канада станет нашим 51-м государством, то их налоги снизятся более чем на 60 %, их бизнес немедленно удвоится, и они будут защищены в военном отношении так, как ни одна другая страна в мире. То же самое можно сказать и о жителях Гренландии, которые нуждаются в Соединенных Штатах для целей национальной безопасности и которые хотят, чтобы США были там - и мы будем!“ - говорится в первом посте.
„Счастливого Рождества радикальным левым лунатикам, которые постоянно пытаются помешать нашей судебной системе и нашим выборам, и постоянно преследуют великих граждан и патриотов Соединенных Штатов, но в особенности своего политического оппонента, меня. Они знают, что их единственный шанс на выживание - это получить помилование от человека, который совершенно не понимает, что делает. А также 37 самым жестоким преступникам, которые убивали, насиловали и грабили, как практически никто до них, но только что получили невероятное помилование от Сонного Джо Байдена. Я отказываюсь поздравлять с Рождеством эти счастливые „души“, а вместо этого скажу: ИДИТЕ В АД! У нас были величайшие выборы в истории нашей страны, теперь над США сияет яркий свет, и через 26 дней мы сделаем Америку великой вновь. Счастливого Рождества!“ - написал Дональд Трамп во втором посте.