08.01.2025, 12:15
Ханс Х. Луйк: друг Трампа Илон Маск расшатывает политическую стабильность по меньшей мере в четырех союзных Америке странах
ФОТО: | ZUMAPRESS.com
„Британские консерваторы разделились на две части“, — сожалеет экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в своем интервью Delfi, которое скоро выйдет на нашем портале. На самом же деле с легкой руки Илона Маска и его медиаплатформы X они прямо сейчас раскололись даже натрое.
Все потому, что Маск в прошлое воскресенье „кинул“ лидера партии Reform UK Найджела Фараджа. Вместо болтливого популиста Фараджа владелец бывшего Twitter поддержал движение „Лига английской обороны“ Томми Робинсона, которого Найджел Фарадж отказался принять в качестве партнера. На прошлой неделе на оптимистичной конференции партии Reform UK председатель Фарадж назвал г-на Робинсона, который в настоящее время отбывает тюремный срок, лжецом.
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