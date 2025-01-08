Мнение
08.01.2025, 12:15

Ханс Х. Луйк: друг Трампа Илон Маск расшатывает политическую стабильность по меньшей мере в четырех союзных Америке странах

 
Илон Маск со своим аккаунтом в Х
Илон Маск со своим аккаунтом в Х
ФОТО: Algi Febri Sugita | ZUMAPRESS.com

„Британские консерваторы разделились на две части“, — сожалеет экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в своем интервью Delfi, которое скоро выйдет на нашем портале. На самом же деле с легкой руки Илона Маска и его медиаплатформы X они прямо сейчас раскололись даже натрое.

Все потому, что Маск в прошлое воскресенье „кинул“ лидера партии Reform UK Найджела Фараджа. Вместо болтливого популиста Фараджа владелец бывшего Twitter поддержал движение „Лига английской обороны“ Томми Робинсона, которого Найджел Фарадж отказался принять в качестве партнера. На прошлой неделе на оптимистичной конференции партии Reform UK председатель Фарадж назвал г-на Робинсона, который в настоящее время отбывает тюремный срок, лжецом.

Вот почему Илон Маск в прошлое воскресенье написал в своем твите в X, что лидер „реформистов“ Фарадж не подходит для руководства каким-либо консервативным движением. Трудно представить более шокирующий удар для ультра-брекситера Фараджа, который всего за день до этого хвастался личной дружбой с самым богатым человеком в мире Илоном Маском и объявил на своей партийной конференции, что Маск поддерживает его и его партию настолько, что обещет им 100 миллионов долларов в виде пожертвования. Обсуждались подробности того, как иностранный спонсор может финансировать политическую организацию на другом континенте. Все это решено в результате одного только твита.

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