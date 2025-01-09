Краткие итоги работы горсобрания Кохтла-Ярве за 2024 год

В прошлом году в горсобрании прошло 21 заседание, самое продолжительное из которых (4,5 часа) состоялось 26 сентября и самое короткое (20 минут) – 20 июня. На повестке дня самого длительного заседания был 31 вопрос, самого короткого – только один. В 2024 году приняли 43 постановления и 57 решений.

В составе горсобрания Кохтла-Ярве 25 представителей. Несмотря на то, что большинство из них принимали активное участие в заседаниях горсобрания, один депутат отсутствовал на десяти заседаниях и еще двое не смогли принять участие в четырех заседаниях. Двенадцать депутатов не пропустили ни одного заседания. По словам председателя горсобрания Кохтла-Ярве Эдуарда Одинца, высокая степень вовлеченности депутатов показывает их ответственное отношение к работе, однако он признает, что отсутствовать на заседаниях горсобрания следовало бы минимально. „Принимая во внимание, что работа в горсобрании не является для большинства его представителей основной занятостью, я благодарен, что почти все участвовали в заседаниях так часто, насколько было возможно. Надеюсь, что в этом году процент участия будет еще выше“, – прокомментировал Одинец.