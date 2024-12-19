Уроженец Кохтла-Ярве уехал покорять Америку: „В Эстонии тренировки строились по системе СССР“

ФОТО: Erakogu
Сколько стоит обучение в США? Можно ли снять квартиру за 1000 долларов в месяц? Реально ли понимать лекции на английском, если он у тебя на уровне эстонской гимназии? А шпроты и черный хлеб реально найти? RusDelfi поговорил с прыгуном тройным Виктором Морозовым (20 лет), который отправился из Кохтла-Ярве в Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне.
Виктор Морозов начинал свой спортивный путь с плавания, но в 9 сосредоточился на лёгкой атлетике (тренер Александр Хворых). Впрочем, поначалу удавалось совмещать лёгкую атлетику с футболом (играл за Viru Star и JK Järve). Но потом оказалось, что перспектив в прыжках тройным и спринте все-таки больше, поэтому Виктор решил сосредоточиться на лёгкой атлетике.
Уже подписаны?