Вотум недоверия мэру города Кохтла-Ярве не нашел поддержки

„Подтверждаю, что при заключении договора подряда с Рийной Ивановой я исходил из более ранней практики и того обстоятельства, что на чаше весов сейчас приток инвестиций в развитие сферы образования в городе. Мы достигли соглашения с Министерством образования и науки, согласно которому на строительство двух образовательных учреждений будет выделена финансовая поддержка как минимум в размере 26 миллионов евро – это требует многих действий, которые мы подробно прописали в плане, который отправили в Государственный центр вспомогательных услуг. У нас нет и не было возможности тратить время впустую, поэтому решение о заключении договора подряда нужно было принимать сразу, в моменте. Договор подряда был выбран по причине гибких возможностей, которые он допускает – в процессе работы возникает немало дополнительных рабочих моментов, многие из которых очень сложно предусмотреть заранее в тендере. К тому же Рийна Иванова выиграла недавно конкурс на должность руководителя службы по развитию города, участвовала в конкурсе на должность проектного руководителя по части сноса старых домов, который выиграл „нейтральный“ кандидат, не связанный с горсобранием. К сожалению, выбор в пользу этого кандидата не принес ничего хорошего – у человека было хорошее CV, однако качеством его работы горуправление не было довольно. В этот раз мы решили больше не рисковать выбором кандидата, поскольку на кону очень важные для города инвестиции. Я благодарю Рийну Иванову за то, что она согласилась помочь с проектом и за то, что она до сих пор на добровольной основе помогает с проектными делами, не получая за эту плату. Решение прекратить договор подряда, который лежит в основе сегодняшнего вотума недоверия, было принято, опираясь на расхождение мнений различных юристов и внутриорганизационных аудиторов, с которыми я консультировался относительно этого договора, поэтому мы его прекратили в целях избежания дальнейших разногласий. В ближайшее время мы планируем поиски специалиста, который будет полноценно управлять проектом в сфере образования“, – детально прокомментировал мэр.