В Ида-Вирумаа идет постоянная убыль населения: в Кохтла-Ярве теперь на 400 жителей меньше, в Нарве - на 800

В конце 2024 года власти Кохтла-Ярве даже активно призывали людей, хотя бы временно, зарегистрироваться жителем этого города. Но безжалостные цифры показали потерю более 400 человек его населения на начало 2025 года.

По данным МВД Эстонии, на 1 января 2025 года в Ида-Вирумаа проживали 128 568 человек, тогда как на 1 января 2024 года в уезде их насчитывалось 130 362.Статистические данные на 1 января начавшегося года таковы:Нарва – 52 058 человек (-836), Кохтла-Ярве – 31 540 (-417), волость Йыхви -11 323 (-215), Силламяэ – 11 824 (-197), волость Люганузе – 7988 (-102), волость Тойла – 4454 человек (-59).

Как сообщает ERR, положительная демографическая динамика за прошлый год отмечается только в волости Алутагузе, население которой выросло до 4588 человек (+18), и в Нарва-Йыэсуу, где население увеличилось до 4883 человек (+4).Примечательно, что в конце 2024 года на сайте города Кохтла-Ярве появилось обращение с призывом регистрироваться на территории города. В нем сообщалось, что тем самым можно внести существенный вклад в развитие города. „До 29 декабря можно зарегистрировать себя жителем города, внеся свои данные в регистр народонаселения. Если по состоянию на 1 января 2025 года вы будете официальным жителем Кохтла-Ярве, то ваш подоходный налог будет поступать в городской бюджет, благодаря чему вы поддержите развитие Кохтла-Ярве. Также увеличится потенциальная дотация, которую может выделить фонд выравнивания, что положительно скажется на инвестиционной способности города“, – говорилось в этом послании городских властей.

При этом подходила и временная регистрация, как можно судить по следующей части официального сообщения Кохтла-Ярве: „Если вы по какой-либо причине не можете на постоянной основе числиться в регистре народонаселения жителем города Кохтла-Ярве, то это не будет препятствием – важно быть в регистре официальным жителем города по состоянию на 1 января. Ходатайства, поданные через регистр народонаселения до 29 декабря, будут рассмотрены до конца этого года“.

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